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5 апреля, 08:40

Следователи провели первый допрос наместника Киево-Печерской лавры

Накануне, 4 апреля, состоялся первый допрос арестованного наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Владыка даёт показания и сотрудничает со следствием. Об этом в телеграм-канале сообщил Союз православных журналистов (СПЖ).

"Вчера, 4 апреля 2023 года, состоялся первый допрос митрополита Павла в качестве подозреваемого. Защита считает подозрение в адрес владыки необоснованным", — рассказал адвокат обители протоиерей Никита Чекман.

Адвокаты также подали ходатайство об ознакомлении с материалами дела.

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Напомним, с 13 марта киевские власти начали разграбление Киево-Печерской лавры и обязали монахов УПЦ покинуть здания до 29 марта, однако те никуда не ушли. Священнослужители обратились в суд, и 26 апреля будет рассмотрена их жалоба на решение властей разорвать договор об аренде объектов обители. При этом суд отказался отложить изгнание монахов до рассмотрения иска. А настоятель Киево-Печерской лавры Павел был отправлен под домашний арест. СБУ заявила, что он "работал на Россию" и "разжигал религиозную рознь".

Позже также стало известно, что украинский режим планирует разорвать договор аренды и с членами Почаевской Свято-Успенской лавры.

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ТАСС / EPA / OLEG PETRASYUK

Александра Вишнякова
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