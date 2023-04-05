Следователи провели первый допрос наместника Киево-Печерской лавры
Накануне, 4 апреля, состоялся первый допрос арестованного наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Владыка даёт показания и сотрудничает со следствием. Об этом в телеграм-канале сообщил Союз православных журналистов (СПЖ).
"Вчера, 4 апреля 2023 года, состоялся первый допрос митрополита Павла в качестве подозреваемого. Защита считает подозрение в адрес владыки необоснованным", — рассказал адвокат обители протоиерей Никита Чекман.
Адвокаты также подали ходатайство об ознакомлении с материалами дела.
Напомним, с 13 марта киевские власти начали разграбление Киево-Печерской лавры и обязали монахов УПЦ покинуть здания до 29 марта, однако те никуда не ушли. Священнослужители обратились в суд, и 26 апреля будет рассмотрена их жалоба на решение властей разорвать договор об аренде объектов обители. При этом суд отказался отложить изгнание монахов до рассмотрения иска. А настоятель Киево-Печерской лавры Павел был отправлен под домашний арест. СБУ заявила, что он "работал на Россию" и "разжигал религиозную рознь".
Позже также стало известно, что украинский режим планирует разорвать договор аренды и с членами Почаевской Свято-Успенской лавры.
ТАСС / EPA / OLEG PETRASYUK