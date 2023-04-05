Следователи провели первый допрос наместника Киево-Печерской лавры

Накануне, 4 апреля, состоялся первый допрос арестованного наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Владыка даёт показания и сотрудничает со следствием. Об этом в телеграм-канале сообщил Союз православных журналистов (СПЖ).

"Вчера, 4 апреля 2023 года, состоялся первый допрос митрополита Павла в качестве подозреваемого. Защита считает подозрение в адрес владыки необоснованным", — рассказал адвокат обители протоиерей Никита Чекман.

Адвокаты также подали ходатайство об ознакомлении с материалами дела.