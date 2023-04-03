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2 апреля, 21:48

В Киеве без признаков жизни госпитализирован издевавшийся над молившейся девушкой

УПЦ: Одного из смеявшихся над певчей Киево-Печерской лавры доставили в больницу полумёртвым

<p>Момент госпитализации провокатора, издевавшегося над певчей у монастыря Киево-Печерской лавры. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/upc_news" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Українська Православна Церква</a></p>

Момент госпитализации провокатора, издевавшегося над певчей у монастыря Киево-Печерской лавры. Обложка © Telegram / Українська Православна Церква

Одного из провокаторов, который издевался над певчей, молившейся на коленях у Киево-Печерской лавры, госпитализировали. При этом мужчина не подавал признаков жизни, заявили в Украинской православной церкви (УПЦ).

"Одного из тех, кто танцевал вчера у лавры, сразу после танцев госпитализировали, признаков жизни при этом танцор не подавал. Об этом рассказали очевидцы", — сообщает пресс-служба УПЦ.

Причина госпитализации не уточняется. В УПЦ выразили надежду, что "Господь пошлёт этому человеку прощение и исцеление".

Певчая, молившаяся рядом с Киево-Печерской лаврой, вышла на связь после сообщений о пропаже

Певчая, молившаяся рядом с Киево-Печерской лаврой, вышла на связь после сообщений о пропаже

Ранее противники УПЦ вышли на улицу перед Киево-Печерской лаврой, чтобы помешать верующим молиться. Прихожанка УПЦ встала на колени, попытавшись произнести молитву, но её кто-то увёл в сторону. Позже стало известно имя девушки — Екатерина Ершова. Она поэтесса и бард.

Анатолий Симоненко
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