В Киеве без признаков жизни госпитализирован издевавшийся над молившейся девушкой
УПЦ: Одного из смеявшихся над певчей Киево-Печерской лавры доставили в больницу полумёртвым
Момент госпитализации провокатора, издевавшегося над певчей у монастыря Киево-Печерской лавры. Обложка © Telegram / Українська Православна Церква
Одного из провокаторов, который издевался над певчей, молившейся на коленях у Киево-Печерской лавры, госпитализировали. При этом мужчина не подавал признаков жизни, заявили в Украинской православной церкви (УПЦ).
"Одного из тех, кто танцевал вчера у лавры, сразу после танцев госпитализировали, признаков жизни при этом танцор не подавал. Об этом рассказали очевидцы", — сообщает пресс-служба УПЦ.
Причина госпитализации не уточняется. В УПЦ выразили надежду, что "Господь пошлёт этому человеку прощение и исцеление".
Ранее противники УПЦ вышли на улицу перед Киево-Печерской лаврой, чтобы помешать верующим молиться. Прихожанка УПЦ встала на колени, попытавшись произнести молитву, но её кто-то увёл в сторону. Позже стало известно имя девушки — Екатерина Ершова. Она поэтесса и бард.