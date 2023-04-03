В Киеве без признаков жизни госпитализирован издевавшийся над молившейся девушкой

Одного из провокаторов, который издевался над певчей, молившейся на коленях у Киево-Печерской лавры, госпитализировали. При этом мужчина не подавал признаков жизни, заявили в Украинской православной церкви (УПЦ).

"Одного из тех, кто танцевал вчера у лавры, сразу после танцев госпитализировали, признаков жизни при этом танцор не подавал. Об этом рассказали очевидцы", — сообщает пресс-служба УПЦ.

Причина госпитализации не уточняется. В УПЦ выразили надежду, что "Господь пошлёт этому человеку прощение и исцеление".