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Регион
Опубликовано 5 апреля 2023, 11:28

"Единая Россия" организует к 9 Мая марафон "Наша Победа"

"Единая Россия" организует к 9 Мая марафон "Наша Победа". Об этом сообщается в телеграм-канале партии. На базе штабов общественной поддержки ЕР и приёмных пройдёт серия патриотических мероприятий для детей.

"Это мастер-классы по моделированию, рисованию, изготовлению транспарантов для "Бессмертного полка", уроки о вкладе региона в Победу в Великой Отечественной войне, подвигах детей в тот период. Завершится марафон изготовлением медалей для бойцов спецоперации, которые "Единая Россия" доставит в зону СВО", — говорится в сообщении.

Глава комиссии "Единой России" по работе с обращениями граждан, замсекретаря генсовета партии Анна Кузнецова отметила, что марафон "Наша Победа" важен не только для укрепления памяти о поколении победителей, но и для поддержки наследников Великой Победы — военнослужащих, участвующих в СВО.

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"Сегодня они, как и 80 лет назад, снова сражаются за нашу свободу и будущее нашей страны, наших детей", — подчеркнула Кузнецова.

Ранее в Кремле официально объявили, что Парад Победы состоится на Красной площади 9 мая, а его репетиция — 7 мая. В этом году со дня Победы в Великой Отечественной войне исполняется 78 лет.

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Никита Никонов
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