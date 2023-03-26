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26 марта, 08:06

Юнармейцы запустили акцию "Верни герою имя", приуроченную ко Дню Победы

Акцию "Верни герою имя" запустило всероссийское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия". Она приурочена к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Юнармейцы наводят порядок на обелисках, мемориалах и воинских захоронениях.

Кроме масштабной уборки, ребята делятся историями о том, какую они проводят работу по поиску архивных сведений о погибших защитниках Отечества. Юнармейцы выясняют имена павших героев и увековечивают их память, рассказывают о них прохожим.

Юнармейцы приводят в порядок мемориалы памяти воинов ВОВ. Фото © Движение "Юнармия"

Юнармейцы приводят в порядок мемориалы памяти воинов ВОВ. Фото © Движение "Юнармия"

Путин: Работа по рассекречиванию документов по Великой Отечественной войне продолжится

Путин: Работа по рассекречиванию документов по Великой Отечественной войне продолжится

Авторы акции указали, что эта инициатива нужна для сохранения ратной истории России и преемственности традиций поколений по защите страны.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Донецке к 80-й годовщине освобождения Донбасса реконструируют мемориал шахты № 4/4-бис. Это второе по массовости захоронение жертв фашизма после Бабьего Яра.

Обложка ©

Движение "Юнармия"

Илья Суриков
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