Юнармейцы запустили акцию "Верни герою имя", приуроченную ко Дню Победы
Акцию "Верни герою имя" запустило всероссийское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия". Она приурочена к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Юнармейцы наводят порядок на обелисках, мемориалах и воинских захоронениях.
Кроме масштабной уборки, ребята делятся историями о том, какую они проводят работу по поиску архивных сведений о погибших защитниках Отечества. Юнармейцы выясняют имена павших героев и увековечивают их память, рассказывают о них прохожим.
Юнармейцы приводят в порядок мемориалы памяти воинов ВОВ. Фото © Движение "Юнармия"
Авторы акции указали, что эта инициатива нужна для сохранения ратной истории России и преемственности традиций поколений по защите страны.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в Донецке к 80-й годовщине освобождения Донбасса реконструируют мемориал шахты № 4/4-бис. Это второе по массовости захоронение жертв фашизма после Бабьего Яра.
Движение "Юнармия"