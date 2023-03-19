В Донецке планируют провести реконструкцию мемориала на месте захоронения жертв нацизма

В Донецке к 80-й годовщине освобождения Донбасса реконструируют мемориал шахты № 4/4-бис. Это второе по массовости захоронение жертв фашизма после Бабьего Яра. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Мемориал шахты № 4/4-бис в Донецке. Видео © Telegram / Пушилин Д.В.

Он посетил территорию памятника с первым заместителем руководителя Администрации Президента РФ Сергеем Кириенко, помощником лидера РФ Владимиром Мединским и заместителем председателя Российского военно-исторического общества Николаем Овсиенко.

"Обсудили концепцию реконструкции, которая будет проходить под эгидой РВИО. Средства выделяются из резервного фонда президента Владимира Путина", — написал он в телеграм-канале.

По словам врио главы республики, из-за масштабов произошедшей трагедии этот мемориал должен стать местом особого почитания памяти погибших. В 1942–1943 годах здесь немецкие оккупанты казнили 75 тысяч человек.