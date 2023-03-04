Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
4 марта, 13:27

В СПЧ просят приравнять отрицание холокоста к реабилитации нацизма

Член СПЧ Брод предложил ввести в УК ответственность за отрицание холокоста

В статью российского Уголовного кодекса о реабилитации нацизма стоит внести поправки, которые предусматривали бы наказание и за отрицание трагедии Холокоста. О необходимости данной меры заявил член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.

"Сегодня статья 354.1 Уголовного кодекса РФ "Реабилитация нацизма" уже применяется, но не в отношении тех, кто отрицает Холокост. Считаю, что эту статью нужно дополнить, распространить её и на отрицание трагедии Холокоста", — сообщил он в беседе с ТАСС.

Брод выразил готовность приступить к разработке поправок совместно с коллегами, а также с привлечением правоведов. Он также хочет обсудить эти изменения с депутатами Госдумы и сенаторами Совета Федерации.

Мир забыл уроки холокоста, считают в СПЧ

Мир забыл уроки холокоста, считают в СПЧ

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность попытками переписать историю, отрицать холокост, оправдать его пособников. Он также указал на рост антисемитизма и других форм ненависти на религиозной основе.

Обложка ©

ushmm.org / Belarusian State Archive of Documentary Film and Photography

Оксана Попова
  • Новости
  • спч
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров