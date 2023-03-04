В СПЧ просят приравнять отрицание холокоста к реабилитации нацизма

В статью российского Уголовного кодекса о реабилитации нацизма стоит внести поправки, которые предусматривали бы наказание и за отрицание трагедии Холокоста. О необходимости данной меры заявил член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.

"Сегодня статья 354.1 Уголовного кодекса РФ "Реабилитация нацизма" уже применяется, но не в отношении тех, кто отрицает Холокост. Считаю, что эту статью нужно дополнить, распространить её и на отрицание трагедии Холокоста", — сообщил он в беседе с ТАСС.

Брод выразил готовность приступить к разработке поправок совместно с коллегами, а также с привлечением правоведов. Он также хочет обсудить эти изменения с депутатами Госдумы и сенаторами Совета Федерации.