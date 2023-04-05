Пересматривая в очередной раз известные старые фильмы, можно поймать себя на интересной мысли: а как снималась та или иная картина? Особенно если действие на экране происходит в прошлом или воображаемом будущем. Подумав точно так же, Лайф собрал уникальные кадры со съёмочных площадок фильмов СССР. Эти редкие моменты подготовки актёров к дублям или запечатлённый процесс создания очередного шедевра точно удивят вас. Предлагаем окунуться в ностальгию и посмотреть на любимое советское кино под другим углом.