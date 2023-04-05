15 интересных кадров из советских фильмов, на которые сегодня вы взглянете совершенно иначе
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Передаём магию съёмки кино в СССР. Осторожно! Эта подборка пробудит в вас ностальгию и желание как можно скорее пересмотреть любимые советские фильмы.
Пересматривая в очередной раз известные старые фильмы, можно поймать себя на интересной мысли: а как снималась та или иная картина? Особенно если действие на экране происходит в прошлом или воображаемом будущем. Подумав точно так же, Лайф собрал уникальные кадры со съёмочных площадок фильмов СССР. Эти редкие моменты подготовки актёров к дублям или запечатлённый процесс создания очередного шедевра точно удивят вас. Предлагаем окунуться в ностальгию и посмотреть на любимое советское кино под другим углом.
"Место встречи изменить нельзя", 1979 год
Режиссёр — Станислав Говорухин, сценарий — Аркадий Вайнер, Георгий Вайнер
Съёмки фильма "Место встречи изменить нельзя". Фото © "Кинопоиск"
"Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", 1966 год
Режиссёр — Леонид Гайдай, сценарий — Леонид Гайдай, Яков Костюковский, Морис Слободской
Съёмки фильма "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика". Фото © "Кинопоиск"
"Кин-дза-дза!", 1986 год
Режиссёр — Георгий Данелия, сценарий — Георгий Данелия, Реваз Габриадзе
Съёмки фильма "Кин-дза-дза!". Фото © "Кинопоиск"
"Самогонщики", 1962 год
Режиссёр — Леонид Гайдай, сценарий — Константин Бровин, Леонид Гайдай
Съёмки фильма "Самогонщики". Фото © "Кинопоиск"
"Девчата", 1962 год
Режиссёр — Юрий Чулюкин, сценарий — Борис Бедный
Съёмки фильма "Девчата". Фото © "Кинопоиск"
"Бриллиантовая рука", 1968 год
Режиссёр — Леонид Гайдай, сценарий — Леонид Гайдай, Яков Костюковский, Морис Слободской
Съёмки фильма "Бриллиантовая рука". Фото © "Кинопоиск"
"Любовь и голуби", 1984 год
Режиссёр — Владимир Меньшов, сценарий — Владимир Гуркин
Съёмки фильма "Любовь и голуби". Фото © "Кинопоиск"
"Несколько дней из жизни И.И. Обломова", 1979 год
Режиссёр — Никита Михалков, сценарий — Александр Адабашьян, Никита Михалков, Иван Гончаров
Съёмки фильма "Несколько дней из жизни И.И. Обломова". Фото © "Кинопоиск"
"За спичками", 1980 год
Режиссёр — Леонид Гайдай, Ристо Орко, сценарий — Владлен Бахнов, Леонид Гайдай, Ристо Орко
Съёмки фильма "За спичками". Фото © "Кинопоиск"
"Д'Артаньян и три мушкетёра", 1979 год
Режиссёр — Георгий Юнгвальд-Хилькевич, сценарий — Марк Розовский, Александр Дюма – отец
Съёмки фильма "Д'Артаньян и три мушкетёра". Фото © "Кинопоиск"
"Служебный роман", 1977 год
Режиссёр — Эльдар Рязанов, сценарий — Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов
Съёмки фильма "Служебный роман". Фото © "Кинопоиск"
"Вий", 1967 год
Режиссура — Георгий Кропачёв, Константин Ершов, сценарий — Георгий Кропачёв, Александр Птушко, Константин Ершов
Съёмки фильма "Вий". Фото © "Кинопоиск"
"Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён", 1964 год
Режиссёр — Элем Климов, сценарий — Семён Лунгин, Илья Нусинов
Съёмки фильма "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён". Фото © "Кинопоиск"
"Гараж", 1979 год
Режиссёр — Эльдар Рязанов, сценарий — Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов
Съёмки фильма "Гараж". Фото © "Кинопоиск"
Съёмочный процесс — захватывающее событие. Иногда посмотреть, как именно создавалось любимое кино из СССР, очень интересно. Представленные редкие кадры из советских фильмов даже так передают атмосферу ностальгии. Уже захотели пересмотреть некоторые кинокартины?
Съёмки фильма "Бриллиантовая рука". Фото © "Кинопоиск"