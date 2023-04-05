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Опубликовано 5 апреля 2023, 15:10
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15 интересных кадров из советских фильмов, на которые сегодня вы взглянете совершенно иначе

Оглавление
"Место встречи изменить нельзя", 1979 год
"Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", 1966 год
"Кин-дза-дза!", 1986 год
"Самогонщики", 1962 год
"Девчата", 1962 год
"Бриллиантовая рука", 1968 год
"Любовь и голуби", 1984 год
"Несколько дней из жизни И.И. Обломова", 1979 год
"За спичками", 1980 год
"Д&#x27;Артаньян и три мушкетёра", 1979 год
"Служебный роман", 1977 год
"Вий", 1967 год
"Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён", 1964 год
"Гараж", 1979 год

Передаём магию съёмки кино в СССР. Осторожно! Эта подборка пробудит в вас ностальгию и желание как можно скорее пересмотреть любимые советские фильмы.

Пересматривая в очередной раз известные старые фильмы, можно поймать себя на интересной мысли: а как снималась та или иная картина? Особенно если действие на экране происходит в прошлом или воображаемом будущем. Подумав точно так же, Лайф собрал уникальные кадры со съёмочных площадок фильмов СССР. Эти редкие моменты подготовки актёров к дублям или запечатлённый процесс создания очередного шедевра точно удивят вас. Предлагаем окунуться в ностальгию и посмотреть на любимое советское кино под другим углом.

"Место встречи изменить нельзя", 1979 год

Режиссёр — Станислав Говорухин, сценарий — Аркадий Вайнер, Георгий Вайнер

Съёмки фильма "Место встречи изменить нельзя". Фото © "Кинопоиск"

Съёмки фильма "Место встречи изменить нельзя". Фото © "Кинопоиск"

"Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", 1966 год

Режиссёр — Леонид Гайдай, сценарий — Леонид Гайдай, Яков Костюковский, Морис Слободской

Съёмки фильма "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика". Фото © "Кинопоиск"

Съёмки фильма "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика". Фото © "Кинопоиск"

"Кин-дза-дза!", 1986 год

Режиссёр — Георгий Данелия, сценарий — Георгий Данелия, Реваз Габриадзе

Съёмки фильма "Кин-дза-дза!". Фото © "Кинопоиск"

Съёмки фильма "Кин-дза-дза!". Фото © "Кинопоиск"

"Самогонщики", 1962 год

Режиссёр — Леонид Гайдай, сценарий — Константин Бровин, Леонид Гайдай

Съёмки фильма "Самогонщики". Фото © "Кинопоиск"

Съёмки фильма "Самогонщики". Фото © "Кинопоиск"

"Девчата", 1962 год

Режиссёр — Юрий Чулюкин, сценарий — Борис Бедный

Съёмки фильма "Девчата". Фото © "Кинопоиск"

Съёмки фильма "Девчата". Фото © "Кинопоиск"

"Бриллиантовая рука", 1968 год

Режиссёр — Леонид Гайдай, сценарий — Леонид Гайдай, Яков Костюковский, Морис Слободской

Съёмки фильма "Бриллиантовая рука". Фото © "Кинопоиск"

Съёмки фильма "Бриллиантовая рука". Фото © "Кинопоиск"

"Любовь и голуби", 1984 год

Режиссёр — Владимир Меньшов, сценарий — Владимир Гуркин

Съёмки фильма "Любовь и голуби". Фото © "Кинопоиск"

Съёмки фильма "Любовь и голуби". Фото © "Кинопоиск"

"Несколько дней из жизни И.И. Обломова", 1979 год

Режиссёр — Никита Михалков, сценарий — Александр Адабашьян, Никита Михалков, Иван Гончаров

Съёмки фильма "Несколько дней из жизни И.И. Обломова". Фото © "Кинопоиск"

Съёмки фильма "Несколько дней из жизни И.И. Обломова". Фото © "Кинопоиск"

"За спичками", 1980 год

Режиссёр — Леонид Гайдай, Ристо Орко, сценарий — Владлен Бахнов, Леонид Гайдай, Ристо Орко

Съёмки фильма "За спичками". Фото © "Кинопоиск"

Съёмки фильма "За спичками". Фото © "Кинопоиск"

"Д'Артаньян и три мушкетёра", 1979 год

Режиссёр — Георгий Юнгвальд-Хилькевич, сценарий — Марк Розовский, Александр Дюма – отец

Съёмки фильма "Д'Артаньян и три мушкетёра". Фото © "Кинопоиск"

Съёмки фильма "Д'Артаньян и три мушкетёра". Фото © "Кинопоиск"

"Служебный роман", 1977 год

Режиссёр — Эльдар Рязанов, сценарий — Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов

Съёмки фильма "Служебный роман". Фото © "Кинопоиск"

Съёмки фильма "Служебный роман". Фото © "Кинопоиск"

"Вий", 1967 год

Режиссура — Георгий Кропачёв, Константин Ершов, сценарий — Георгий Кропачёв, Александр Птушко, Константин Ершов

Съёмки фильма "Вий". Фото © "Кинопоиск"

Съёмки фильма "Вий". Фото © "Кинопоиск"

"Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён", 1964 год

Режиссёр — Элем Климов, сценарий — Семён Лунгин, Илья Нусинов

Съёмки фильма "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён". Фото © "Кинопоиск"

Съёмки фильма "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён". Фото © "Кинопоиск"

"Гараж", 1979 год

Режиссёр — Эльдар Рязанов, сценарий — Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов

Съёмки фильма "Гараж". Фото © "Кинопоиск"

Съёмки фильма "Гараж". Фото © "Кинопоиск"

Съёмочный процесс — захватывающее событие. Иногда посмотреть, как именно создавалось любимое кино из СССР, очень интересно. Представленные редкие кадры из советских фильмов даже так передают атмосферу ностальгии. Уже захотели пересмотреть некоторые кинокартины?

В СССР фильмы снимали не только про любовь: 4 самых страшных советских хоррора
В СССР фильмы снимали не только про любовь: 4 самых страшных советских хоррора
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Съёмки фильма "Бриллиантовая рука". Фото © "Кинопоиск"

Елизавета Терешкова
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