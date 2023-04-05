ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

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5 апреля, 15:10

15 интересных кадров из советских фильмов, на которые сегодня вы взгляните совершенно иначе

Передаём магию съёмки кино в СССР. Осторожно! Эта подборка пробудит в вас чувство ностальгии и желание как можно скорее пересмотреть любимые советские фильмы.

Пересматривая в очередной раз любимые советские фильмы, можно поймать себя на интересной мысли. А как снималась та или иная картина? Особенно, если действия на экране происходят в прошлом или воображаемом будущем. Подумав точно так же, Лайф собрал уникальные кадры со съёмочных площадок фильмов СССР. Эти редкие моменты подготовки актёров к дублям или запечатлённый процесс создания очередного шедевра точно удивят вас. Предлагаем окунуться в ностальгию и посмотреть на любимое советское кино под другим углом.

"Место встречи изменить нельзя", 1979 год

Режиссёр Станислав Говорухин, сценарий: Аркадий Вайнер, Георгий Вайнер.

Съёмки фильма "Место встречи изменить нельзя". Фото © Кинопоиск

Съёмки фильма "Место встречи изменить нельзя". Фото © Кинопоиск

"Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", 1966 год

Режиссёр Леонид Гайдай, сценарий: Леонид Гайдай, Яков Костюковский, Морис Слободской.

Съёмки фильма "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика". Фото © Кинопоиск

Съёмки фильма "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика". Фото © Кинопоиск

"Кин-дза-дза!", 1986 год

Режиссёр Георгий Данелия, сценарий: Георгий Данелия, Реваз Габриадзе.

Съёмки фильма "Кин-дза-дза!". Фото © Кинопоиск

Съёмки фильма "Кин-дза-дза!". Фото © Кинопоиск

"Самогонщики", 1962 год

Режиссёр Леонид Гайдай, сценарий: Константин Бровин, Леонид Гайдай.

Съёмки фильма "Самогонщики". Фото © Кинопоиск

Съёмки фильма "Самогонщики". Фото © Кинопоиск

"Девчата", 1962 год

Режиссёр Юрий Чулюкин, сценарий: Борис Бедный.

Съёмки фильма "Девчата". Фото © кинопоиск

Съёмки фильма "Девчата". Фото © кинопоиск

"Бриллиантовая рука", 1968 год

Режиссёр Леонид Гайдай, сценарий Леонид Гайдай, Яков Костюковский, Морис Слободской.

Съёмки фильма "Бриллиантовая рука". Фото © Кинопоиск

Съёмки фильма "Бриллиантовая рука". Фото © Кинопоиск

"Любовь и голуби", 1984 год

Режиссёр Владимир Меньшов, сценарий: Владимир Гуркин.

Съёмки фильма "Любовь и голуби". Фото © Кинопоиск

Съёмки фильма "Любовь и голуби". Фото © Кинопоиск

"Несколько дней из жизни И.И. Обломова", 1979 год

Режиссёр Никита Михалков, сценарий: Александр Адабашьян, Никита Михалков, Иван Гончаров.

Съёмки фильма "Несколько дней из жизни И.И. Обломова". Фото © Кинопоиск

Съёмки фильма "Несколько дней из жизни И.И. Обломова". Фото © Кинопоиск

"За спичками", 1980 год

Режиссура: Леонид Гайдай, Ристо Орко, сценарий: Владлен Бахнов, Леонид Гайдай, Ристо Орко.

Съёмки фильма "За спичками". Фото © кинопоиск

Съёмки фильма "За спичками". Фото © кинопоиск

"Д`Артаньян и три мушкетера", 1979 год

Режиссёр Георгий Юнгвальд-Хилькевич, сценарий: Марк Розовский, Александр Дюма отец.

Съёмки фильма "Д`Артаньян и три мушкетера". Фото © Кинопоиск

Съёмки фильма "Д`Артаньян и три мушкетера". Фото © Кинопоиск

"Служебный роман", 1977 год

Режиссёр Эльдар Рязанов, сценарий: Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов.

Съёмки фильма "Служебный роман". Фото © Кинопоиск

Съёмки фильма "Служебный роман". Фото © Кинопоиск

"Вий", 1967 год

Режиссура Георгий Кропачев, Константин Ершов, сценарий: Георгий Кропачев, Александр Птушко, Константин Ершов.

Съёмки фильма "Вий". Фото © Кинопоиск

Съёмки фильма "Вий". Фото © Кинопоиск

"Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен", 1964 год

Режиссёр Элем Климов, сценарий: Семен Лунгин, Илья Нусинов.

Съёмки фильма "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен". Фото © Кинопоиск

Съёмки фильма "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен". Фото © Кинопоиск

"Гараж", 1979 год

Режиссёр Эльдар Рязанов, сценарий: Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов.

Съёмки фильма "Гараж". Фото © кинопоиск

Съёмки фильма "Гараж". Фото © кинопоиск

Съёмочный процесс — захватывающее событие. Иногда посмотреть, как именно создавалось любимое кино из СССР очень интересно. Представленные редкие кадры из советских фильмов даже так передают атмосферу ностальгии. Уже захотели пересмотреть некоторые кинокартины?

В СССР фильмы снимали не только про любовь: 4 самых страшных советских хоррора

В СССР фильмы снимали не только про любовь: 4 самых страшных советских хоррора

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Съёмки фильма "Бриллиантовая рука". Фото © Кинопоиск

Елизавета Терешкова
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