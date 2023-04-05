800 км за месяц: Россиянин отправился в путешествие на самодельном велосипеде

Петербуржец Евгений Кутузов на самодельном велосипеде проедет за месяц 800 километров из города Грязь Липецкой области в деревню Чистое на Смоленщине. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

"Честно говоря, страшно было поначалу. Сейчас уже покатался по Петербургу. Плюс в этот раз я решил застраховаться. У меня есть страховка как раз на случай аварии или несчастного случая", — поделился мужчина.

В путешествие он отправился 1 апреля. Маршрут проложен через Елец, Липецк, Орёл, Брянск, Рославль и Смоленск. Велосипед сделан руками его знакомого и оснащён вместительным багажником спереди. Кутузов не первый раз отправляется в длительные походы. Ранее он пешком хотел пройти из города Грязи в деревню Князи, но тогда его сбил автомобиль. Сейчас путешественник застраховался, а по дороге хочет успеть увидеть архитектуру городов и ближе познакомиться с русской культурой.