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5 апреля, 14:40

800 км за месяц: Россиянин отправился в путешествие на самодельном велосипеде

Путешественник из Петербурга хочет преодолеть 800 км на велосипеде за месяц

<p>Путешественник из Петербурга собрался проехать за месяц 800 км. Фото © VK / <a href="https://vk.com/ekutuz?z=photo49870553_457274813/photos49870553" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Евгений Кутузов</a></p>

Путешественник из Петербурга собрался проехать за месяц 800 км. Фото © VK / Евгений Кутузов

Петербуржец Евгений Кутузов на самодельном велосипеде проедет за месяц 800 километров из города Грязь Липецкой области в деревню Чистое на Смоленщине. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

"Честно говоря, страшно было поначалу. Сейчас уже покатался по Петербургу. Плюс в этот раз я решил застраховаться. У меня есть страховка как раз на случай аварии или несчастного случая", — поделился мужчина.

В путешествие он отправился 1 апреля. Маршрут проложен через Елец, Липецк, Орёл, Брянск, Рославль и Смоленск. Велосипед сделан руками его знакомого и оснащён вместительным багажником спереди. Кутузов не первый раз отправляется в длительные походы. Ранее он пешком хотел пройти из города Грязи в деревню Князи, но тогда его сбил автомобиль. Сейчас путешественник застраховался, а по дороге хочет успеть увидеть архитектуру городов и ближе познакомиться с русской культурой.

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Татьяна Миссуми
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