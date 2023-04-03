Как подготовиться к поездке, чтобы от неё остались лишь хорошие впечатления: Советы путешественника

Чтобы туристическая поездка не омрачилась мелкими неприятностями, лучше заранее просчитать все возможные варианты и тщательно подготовиться. Советами в преддверии майских праздников поделился с Лайфом эксперт по PR, профессиональный путешественник, посетивший 34 страны, Павел Шашлов.

Профессиональный путешественник Павел Шашлов дал советы, как правильно организовать поездку. Фото предоставлено героем публикации.

"Выявил для себя парочку явных потребностей в туристической поездке, из которой состоит путешествие. Основное: где жить, как добираться, каковы средние чеки, какие локации посетить, в какие города заехать, сколько времени провести в каждом из них, что попробовать и что купить", — сказал он.

Далее следует определиться с активностями, которые помогут интересно провести время. Другими словами, мы не едем в Москву, чтобы только пожить в отеле, а хотим прогуляться по брусчатке Красной площади, посетить Третьяковскую галерею, выпить ароматный кофе и сфотографировать этот процесс на чёрно-белую плёнку, пояснил специалист. Поэтому нужно решить для себя, как провести отдых, чтобы погрузиться в атмосферу города.

"При этом свой отдых стараюсь комбинировать из сна, отдыха с книгой и режима активного исследователя. Так, пару дней в начале отпуска рекомендую отдать на полноценный сон. После того как "батарейки зарядились", уже можно приступать к активному отдыху", — посоветовал Шашлов.

По его словам, до поездки важно грамотно собрать чемодан, это избавит от мелких бытовых трудностей. Во-первых, следует выбрать сумку удобной формы, с устойчивым корпусом, ручками и колёсиками. Так вам будет легче передвигаться, а вещи останутся в целости и сохранности во время погрузки багажа в самолёт. При этом не стоит выбирать слишком большой чемодан, лучше правильно его заполнить. Например, положить фотоаппарат в обувь ради экономии места.

"Напишите на багажном стикере, который сотрудник аэропорта наклеивает на багаж после прохождения регистрации, свои имя и телефон. Если сумка потеряется при транспортировке, то по такому контакту будет легче связаться", — добавил эксперт.

Во-вторых, пустое место в чемодане стоит заполнить газетой, чтобы предметы не "гуляли", а вещи первой необходимости необходимо перевозить в ручной клади. В-третьих, всегда собирайтесь в поездку заранее, так вы ничего не забудете в спешке. В-четвёртых, сфотографируйте чемодан перед сдачей в багаж. По фото будет проще объяснить, как выглядела сумка до потери или порчи.

"Когда я путешествую не один, мы делим вещи, которыми все пользуются. Например, я беру крем для загара, а кто-то — шампунь, кто-то — зубную пасту или бальзам для волос. Выбирайте в поездку функциональные вещи. Так, вместо шампуня и геля для душа можно взять только шампунь. Им же можно постирать вещи в поездке", — продолжил Шашлов.

Также хороший вариант — вообще не брать шампуни, гели и кремы. Всё это можно купить на месте. Чтобы ещё кратно уменьшить по объёму багаж, можно обсудить гардероб друг друга и взять в поездку вещи, которые можно комбинировать между собой. Следует взять нитку и иголку на случай порчи одежды, а также иметь исправную зарядку и внешний аккумулятор для своего гаджета. Из лекарств — не забыть положить жаропонижающие, таблетки от отравления и жидкость для обработки ссадин.