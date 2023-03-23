Названы самые дешёвые зарубежные направления для отдыха на майских выходных

Если озаботиться покупкой билетов уже сейчас, на майские праздники можно недорого слетать на отдых по нескольким зарубежным направлениям. Эксперты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip рассказали Лайфу, куда можно выгодно полететь за границу в период с 28 апреля по 14 мая.

Самые выгодные варианты доступны жителям Москвы: из российской столицы можно купить билет в Минск минимум за 4300 рублей или в Ургенч (город на западе Узбекистана) за 4700 рублей. Почти в восемь тысяч рублей обойдётся перелёт в Ташкент. Также есть бюджетные рейсы в Бишкек (8500 рублей), Гянджу (9400 рублей), Худжанд (9600 рублей), Бухару (10 100 рублей), Гюмри (10 400 рублей), Самарканд (10 500 рублей) и Ереван (11 200 рублей).

Из Санкт-Петербурга менее чем за 10 тысяч рублей можно улететь в Минск (4500 рублей), Ургенч (8800 рублей), а также в один из древнейших городов Центральной Азии — Худжанд (8900 рублей). Чуть дороже обойдутся рейсы в Баку (12 200 рублей), Ош (12 500 рублей), Бишкек (13 000 рублей), Ереван (14 800 рублей), Фергану (15 000 рублей), Самарканд (15 100 рублей) и Астану (16 100 рублей).

В свою очередь, граждане, летящие из Екатеринбурга, могут спланировать бюджетные путешествия в узбекские города: Бухару (авиабилеты в одну сторону за 7500 рублей) или Самарканд (за 9900 рублей). Немного дороже будут стоить перелёты в Ош (10 000 рублей), Минск (10 200 рублей), а также в Бишкек (10 400 рублей). Ещё в список выгодных направлений вошли Астана (11 100 рублей), Душанбе (11 300 рублей), Худжанд (11 500 рублей), Чимкент (12 600 рублей) и Алма-Ата (12 700 рублей).

Жителям Казани также доступно несколько интересных и бюджетных вариантов для поездок на длинные выходные. Так, они могут улететь в Бишкек за 6800 рублей, в Минск — за 8300 рублей и в Тегеран — за 8800 рублей. К тому же есть недорогие билеты в Ош (10 200 рублей), Душанбе (12 100 рублей), Баку (12 200 рублей), Худжанд (17 000 рублей), Самарканд (17 100 рублей), Ташкент (17 200 рублей) и Стамбул (17 700 рублей). Путешественники из Новосибирска могут спланировать бюджетный отдых в Фергане (5200 рублей за билет) и Оше (5700 рублей). Заплатив меньше 10 тысяч рублей за билет, удастся посетить Усть-Каменогорск (9200 рублей), Бишкек (9400 рублей), Душанбе (9500 рублей) и Ташкент (9600 рублей). Из других доступных вариантов — Самарканд, Астана, Бухара.