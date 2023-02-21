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21 февраля, 11:02

Путин призвал Госдуму ускорить рассмотрение законопроекта о развитии экологического туризма

Президент России Владимир Путин в рамках оглашения Послания Федеральному собранию призвал Государственную думу ускорить рассмотрение законопроекта о развитии экологического туризма в стране, в том числе на особо охраняемых природных территориях (ООПТ).

"По поручению, которое было дано ранее, подготовлен проект закона о развитии туризма на особо охраняемых природных территориях <…> Прошу Госдуму ускорить рассмотрение этого законопроекта", — обратился глава государства к нижней палате парламента.

Путин подчеркнул, что это очень важный вопрос для России.

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Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что новые регионы РФ станут частью национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Их интеграция идёт ускоренными темпами, подчеркнул зампред правительства.

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ТАСС / Кирилл Кухмарь

Никита Никонов
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