Путин призвал Госдуму ускорить рассмотрение законопроекта о развитии экологического туризма

Президент России Владимир Путин в рамках оглашения Послания Федеральному собранию призвал Государственную думу ускорить рассмотрение законопроекта о развитии экологического туризма в стране, в том числе на особо охраняемых природных территориях (ООПТ).

"По поручению, которое было дано ранее, подготовлен проект закона о развитии туризма на особо охраняемых природных территориях <…> Прошу Госдуму ускорить рассмотрение этого законопроекта", — обратился глава государства к нижней палате парламента.

Путин подчеркнул, что это очень важный вопрос для России.