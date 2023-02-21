Путин призвал Госдуму ускорить рассмотрение законопроекта о развитии экологического туризма
Президент России Владимир Путин в рамках оглашения Послания Федеральному собранию призвал Государственную думу ускорить рассмотрение законопроекта о развитии экологического туризма в стране, в том числе на особо охраняемых природных территориях (ООПТ).
"По поручению, которое было дано ранее, подготовлен проект закона о развитии туризма на особо охраняемых природных территориях <…> Прошу Госдуму ускорить рассмотрение этого законопроекта", — обратился глава государства к нижней палате парламента.
Путин подчеркнул, что это очень важный вопрос для России.
Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что новые регионы РФ станут частью национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Их интеграция идёт ускоренными темпами, подчеркнул зампред правительства.
ТАСС / Кирилл Кухмарь