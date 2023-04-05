В Петербурге туристов научат отличать настоящие банкноты от фальшивых

В Санкт-Петербурге в выставочном комплексе "Гознака" туристы не только узнают о процессе выпуска денег, но и поучаствуют в отливе бумаги и наглядно поймут разницу между фальшивой и настоящей банкнотой. Газета "Петербургский дневник" рассказала о новом объекте в рамках развития промышленного туризма.

В Санкт-Петербурге туристов ждут на выставке "Гознака". Фото © "Музей истории денег"

"История "Гознака" неразрывно связана с историей Северной столицы. Предприятие по собственной инициативе создало выставочный комплекс, где представлены макеты, наглядно демонстрирующие таинство производства денег. В рамках развития проекта "Новая туристская география" каждый гость получает бесконечный конструктор путешествий", — сказал председатель Комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

Экспозиция является крупнейшей в стране, подробно рассказывающей об истории российских денег. Музей ориентирован и на детей, которым разрешат трогать отдельные экспонаты, а также предложат поучаствовать в тематических играх. Взрослые увидят производственную технику, никогда не покидавшую стены "Гознака".

Инсталляция "Миллион". Фото © Музей истории денег

Туристам предложат посетить мастер-класс по ручному отливу бумаги, гости также увидят башню-инсталляцию высотой в три метра, состоящую из миллиона монет номиналом один рубль каждая.