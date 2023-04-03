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3 апреля, 14:00

Япония снимает ограничения на въезд для россиян

Ковид-ограничения на въезд в Японию будут сняты для туристов из России с 8 мая

Японское посольство в Москве подтвердило, что с 8 мая 2023 года отменяются все ограничительные меры при въезде в страну, действующие в рамках профилактики распространения CoViD-19. В частности, ограничения сняты и для граждан РФ.

"Снятие ограничений на въезд касается и российских туристов. Результат ПЦР-теста будет не нужен", — приводит комментарий представителя японского дипведомства ТАСС.

Пока что пересекающие границу обязаны предоставлять сертификат о трёх вакцинациях одобренными ВОЗ препаратами от ковида. При отсутствии такового можно показать справку об отрицательном тесте на коронавирус, сделанном за 72 часа до вылета в Японию.

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А ранее власти Мозамбика заявили об отмене виз для туристических и деловых поездок для граждан некоторых государств. В списке числятся 28 стран, включая Россию.

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Pixabay

Ирина Фальке
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