Япония снимает ограничения на въезд для россиян

Японское посольство в Москве подтвердило, что с 8 мая 2023 года отменяются все ограничительные меры при въезде в страну, действующие в рамках профилактики распространения CoViD-19. В частности, ограничения сняты и для граждан РФ.

"Снятие ограничений на въезд касается и российских туристов. Результат ПЦР-теста будет не нужен", — приводит комментарий представителя японского дипведомства ТАСС.

Пока что пересекающие границу обязаны предоставлять сертификат о трёх вакцинациях одобренными ВОЗ препаратами от ковида. При отсутствии такового можно показать справку об отрицательном тесте на коронавирус, сделанном за 72 часа до вылета в Японию.