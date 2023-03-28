В Абхазии сдвинули сроки начала туристического сезона

Хорошие новости для российских путешественников: сдвинулись сроки начала туристического сезона в Абхазии, в этом году он стартует на месяц раньше обычного. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Интурист".

"Абхазия входит в пятёрку самых популярных массовых выездных направлений. По итогам раннего бронирования, которое закончится в конце марта, продано в три раза больше путёвок, чем годом ранее", — приводит сообщение РИА "Новости".

Как рассказал представитель туроператора, особой популярностью среди отдыхающих пользуется Гагра, а также Пицунда и Новый Афон, Гудаутский и Сухумский районы. Планируется, что на майские праздники и в период летних отпусков все места на курортах будут заняты, поскольку показатели в межсезонье составили уже не менее 60–75%. В связи с этим прогнозируемый спрос на отдых в летний период превысит предложение, уверены в компании.

Кстати, высокий интерес туристов довольно просто объяснить. Как отметил собеседник агентства, он связан с тем, что большинство абхазских гостиниц придерживается сдержанной ценовой политики, что является дополнительным фактором привлекательности.