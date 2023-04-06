Названо 4 типа мужчин, которые никогда не изменяют, но не спешите радоваться

Психолог Анастасия Федорова. Фото © Предоставлено LIFE

Вступая в отношения, меньше всего хочется ждать ножа в спину в виде измены. Женщины часто верят, что с ними такого никогда не случится. Ведь они строят с партнёрами совместные планы, рожают детей, копят на отпуск. И вдруг, как гром среди ясного неба, выясняется, что он изменил!

"Почему? За что он так со мной? Как теперь верить мужчинам? Неужели они все одинаковые?" — миллионы женщин приходят к психологам с этими вопросами. Анастасия Федорова Психолог

Эксперт предлагает разобраться, почему же так происходит. И понять, есть ли такие мужчины, кто не захочет или не рискнёт пойти на измену. По словам психолога Анастасии Федоровой, она способна выделить четыре типа мужчин, которые крайне редко изменяют своим вторым половинкам. Давайте рассмотрим подробнее каждый из них.

Первый тип — это мужчины с низкой половой конституцией или проблемами в сексуальной сфере. Их вполне устраивают интимные отношения раз в полгода с женой. Соответственно, в измене нет никакого смысла. Второй тип — те, кто боится последствий сильнее, чем хочет секса на стороне. Они в теории и не против "развеяться", но ведь сколько сложностей: жена узнает, последует скандал. Или муж любовницы выразит своё негодование в грубой форме — довольно опасно. А в худшем случае новая "муза" ещё и требовать чего-то начнёт. Третий тип, по словам психолога, это взрослый адекватный мужчина, который принял решение не изменять. Потому что уважает и ценит свою женщину и не хочет причинять ей боль ради минутной слабости. У таких личностей есть что терять в отношениях, поэтому подобные партнёры не ступают на путь измен.

Четыре типа мужей, которые ни за что не пойдут на измену жене. Фото © Shutterstock

Анастасия Федорова также подмечает и четвёртый тип мужчин, которые не изменяют своим женщинам. О нём мало кто знает. Это кавалеры с крайне высокими моральными принципами. Они воспитаны так, что ассоциируют уважение, заботу и защиту своей женщины в качестве фундаментальной ценности. Для таких мужчин даже мысль об измене — это предательство себя. И пусть количество подобных личностей невелико, но всё же они существуют. Эксперт подчёркивает, что подобного "идеала" хотят себе все. Но смысла ждать у моря погоды нет.

Но можно всю жизнь потратить на поиски идеала, а можно выстроить качественные, доверительные отношения с не идеальным, а просто адекватным партнёром. Анастасия Федорова Психолог

Психолог Федорова рекомендует подумать, к какому типу мужчины относится ваш, если вы в отношениях. Это легко определить по его словам, поведению и отношению к своей женщине. Например, если партнёр относится к третьему типу, то стоит попробовать ответить на эти вопросы:

1. Он получает от меня ощущение своей ценности и важности?

2. Он получает похвалу, классный секс и признание?

3. Ему есть что терять? И речь не про совместную недвижимость и детей. По словам эксперта, они ещё никого не удержали от глупостей...

Какие мужчины никогда не изменяют? Фото © Shutterstock

"Если мужчина вкусно накормлен, обласкан, чувствует себя красавчиком, сексуально удовлетворён и рядом с ним улыбающаяся, ухоженная женщина с горящими глазами, которые смотрят на него с любовью и восхищением, то вероятность измены стремительно близится к нулю", — рассказывает психолог.