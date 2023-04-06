"Все думают, что мы живые. А это не так": Топ-15 лучших цитат легендарного Горшка из "Короля и Шута"

Когда-нибудь я сдохну, и это случится не позднее шестидесяти, потому что я молод душой и не хочу разлагаться морально и физически. <…> Я уйду в тот момент, когда не успею вам надоесть. А вы будете помнить меня добрым словом за то, что я не надоел и не стал [уродом], зарабатывающим на вас деньги… Я всё делал для вас. И вы со мной всегда. Мы ж одна большая семья, и это логично и естественно, что вы будете ныть по мне. Да не надо, ребят. Мы же ещё увидимся. Только живите. А я подожду…

Михаил Горшенёв Основатель панк-рок-группы "Король и Шут"