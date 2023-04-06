"Все думают, что мы живые. А это не так": Топ-15 лучших цитат легендарного Горшка из "Короля и Шута"
В связи с выходом сериала "Король и Шут" все вновь вспомнили о вечном фронтмене группы и её основателе Михаиле Горшенёве. Собрали для вас несколько его интересных цитат.
Лидер группы "Король и Шут" Михаил Горшенёв. Фото © ТАСС / Антон Белицкий
Не так давно на интернет-сервисе "Кинопоиск" появились первые эпизоды сериала "Король и Шут". Он рассказывает историю становления одноимённой панк-группы с небольшими фэнтези-моментами. Поклонников творчества этих ребят огромное множество до сих пор, поэтому внимание к новинке было большое. Но половину фанатов ждало и не менее сильное разочарование.
Михаил Горшенёв, или же Горшок, как его называли и поклонники, и члены группы, всегда поражал и журналистов, и поклонников творчества своими сложными и глубокими мыслями на интервью. Хотим поделиться с вами некоторыми цитатами, которые поистине описывают характер, личность и жизнь Горшка.
Фото © ТАСС / Максим Шеметов
У нас каждый концерт — День шута. Просто первого апреля остальные люди начинают существовать на нашей волне
У нас анархию неправильно многие понимают. Анархия — это возможность быть свободным и уважать чужую свободу. То есть ты автоматически никому ничего не можешь навязывать. А многие думают, что анархия — делай, что хочешь. Это уже беспредел, его гасить надо. Поэтому я пока за тоталитарное государство
К русскому панк-року я отношусь получше, чем к русскому року вообще. Надо проводить как можно больше фестивалей — тогда это будет настоящая победа рок-н-ролла. Причём здорово, чтобы русские и западные музыканты выступали на одних площадках, вместе
Меня раздражает, когда нас до сих пор называют "сказочниками". Всё это мы уже сделали в 90-е. Зачем надо переливать из пустого в порожнее, а не затеять что-нибудь новое? Сидеть и штамповать одно и то же — это не по нам
Если политика займётся нами, то мы тогда ею займёмся
Михаил Горшенёв и Андрей Князев (слева направо) во время выступления. Фото © ТАСС /Максим Шеметов
Я есть сейчас и подохну таким, каким был в 20 лет. И никогда не изменюсь. У меня никогда не будет кризиса среднего возраста
Каждый нормальный рокер должен пройти определённый путь и побывать в аду. Это ясный фиг. Я бывал там, да! (Зловеще смеётся). Страдания — одна из характеристик рокера
Шут — дар. Король — судьба
Я атеист. Я верю в то, что когда-нибудь люди перестанут вкладывать деньги в оружие и начнут их вкладывать в науку. Иначе на Земле нам долго не прожить
Рутина — это когда тебе всё надоело. А концерты — это наш образ жизни. Это же приключения, путешествия
Михаил Горшенёв. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Все думают, что мы живые. А это не так
Если война будет, то это будет последняя война. Могут быть только стычки, такие как Грузия – Россия, вот то, что было, или Япония, немножко там постреляли, или Америка с какой-то ещё там маленькой страной. Масштабной войны не должно быть, потому что если она будет, то человечество будет уничтожено
(О вредных привычках) Есть, их довольно много, и порой они ставят под вопрос моё существование
Нам было плевать на популярность! Когда мы начинали играть, вообще не думали, что будем популярны, и не особо волновались о том, что будет дальше. Более того, я даже не рассчитывал, что доживу до сорока! Самое главное — получать кайф от того, что ты делаешь
Когда-нибудь я сдохну, и это случится не позднее шестидесяти, потому что я молод душой и не хочу разлагаться морально и физически. <…> Я уйду в тот момент, когда не успею вам надоесть. А вы будете помнить меня добрым словом за то, что я не надоел и не стал [уродом], зарабатывающим на вас деньги… Я всё делал для вас. И вы со мной всегда. Мы ж одна большая семья, и это логично и естественно, что вы будете ныть по мне. Да не надо, ребят. Мы же ещё увидимся. Только живите. А я подожду…
Почему же многим так не нравится новый "Король и Шут" от "Кинопоиска"? В основном придираются к тому, что в сериале нарушена хронология некоторых событий. К тому же некоторым зрителям кажется, что Андрей Князев — фронтмен группы — выставил себя слишком хорошим и крайне положительным пай-мальчиком, в то время как своего друга Горшка представил сумасшедшим неадекватом, для которого приём запрещённых веществ куда важнее творчества.
Словом, вопросы вокруг как сериала, так и личности Михаила довольно спорные. Но знать каждому поклонники легендарной группы надо одно: "КиШ" была, есть и будет потрясающей группой, созданной своим временем, талантом и любовью к музыке. Хотим отметить, что какие бы ни были недостатки у легендарного Горшка, а личностью он был выдающейся. И собранные нами цитаты это подтверждают.