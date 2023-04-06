Полнолуние в Весах: какие испытания принесёт Розовая Луна 6 апреля и чем она опасна для женщин

На этот раз Луна станет абсолютно круглой в 7:34 по московскому времени. А значит, что энергетика планеты особенно сильно повлияет на начало и середину рабочего дня. Уже с позднего вечера 5 апреля многие женщины могли заметить изменения в настроении. Появились раздражительность, неудовлетворённость внешностью и желание поскандалить с партнёром. Есть риск, что и весь день пройдёт на нервах. Но почему? Это объясняется положением светила относительно зодиаков и других планет.

Розовая Луна: как повлияет на все знаки зодиака

Полнолуние 6 апреля 2023 года — к чему готовиться и как отразится на всех знаках зодиака. Фото © freepik

Полнолуние 6 апреля пройдёт в знаке зодиака Весы. В дни Розовой Луны, рассказывает астролог Елена Нолари, мы будем испытывать тягу к равновесию и гармонии, к своему истинному я. Не стоит бояться быть тем, кто вы есть на самом деле.

Положение Урана по отношению к Луне в этот день даст стремление к освобождающим переменам. Если что-то давно тяготит вас, вы можете почувствовать импульсивное желание сбросить эти оковы. Кроме того, этот день хорошо подходит для того, чтобы залечить эмоциональные раны прошлого, простить и отпустить обиды. Елена Нолари астролог

Почему полнолуние 6 апреля 2023 года называют Розовым

Полнолуние, выпавшее в этом году на 6 апреля, ещё называют Розовой Луной. Это время, когда растения набирают силу и распускаются первые весенние цветы, а птицы и животные возвращаются из мест зимовки. Время возрождения, новых надежд на лучшее, создания новых отношений.

Но в других культурах можно встретить и иные названия полнолуния 6 апреля: Пионовая Луна, Луна Роста, Пасхальная Луна, Цветочная Луна, Урожайная Луна и Луна Охотника.

Как вести себя в пасхальное полнолуние 6 апреля

Что нельзя делать в полнолуние 6 апреля 2023 года и что можно. Фото © unsplash

Что нужно сделать, чтобы пережить день без особых неудач и потерь? По словам астролога, в первую очередь в период Розовой Луны стоит проявить гибкость и непредвзятость мышления. Тогда полнолуние 6 апреля пройдёт весьма благоприятно.

Также во время Розовой Луны 6 апреля 2023 года увеличится потребность в общении, в восстановлении ранее утраченных связей. Из-за чего на какое-то время стремление добиваться всего в одиночку уйдёт на второй план, на первый выйдет потребность в командной работе.

Быть первым — прекрасно, но иногда стоит ощутить себя частью чего-то большего, семьи, коллектива, общины. Это дни, когда наше окружение сильно влияет на нас, поэтому хорошо заранее спланировать то, где и с кем вы хотите провести день полнолуния. Елена Нолари астролог

Что крайне нежелательно делать 6 апреля в Цветочную Луну

Особое внимание стоит обратить на здоровье мочевыделительной системы и кожи, эти органы во время полнолуния 6 апреля окажутся особенно уязвимыми. Не стоит в этот день есть вредную пищу и пить напитки с кофеином. Полезно посидеть на диете, ограничить потребление сахара.

Во время Пасхальной Луны не рекомендуется проводить несрочные операции или медицинские манипуляции, ходить в салон красоты и встревать в конфликты. Постарайтесь не ругаться матом, не спорить с любимыми и близкими людьми и откажитесь от сплетен.

Полнолуние 6 апреля 2023 года: что делать можно и нужно

В каком знаке зодиака окажется полнолуние в апреле 2023 года. Фото © Unsplash

По словам астролога Елены Нолари, это хороший день, чтобы попытаться решить какие-либо проблемы и найти общий язык и общую точку зрения с кем-либо из коллег или близких. И ещё день полнолуния окажется благоприятным для поиска решений и конкретных шагов для достижения долгосрочных целей.