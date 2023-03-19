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19 марта, 13:00

Как тиктокерша узнала, что у неё две вагины, и почему никто не замечал этого раньше

Удивительное открытие блогерша сделала на 21-й неделе беременности, и оказалось, что ей крупно повезло.

В "Тиктоке" девушку знают под ником @neurodivergentdiaries1, а в реальной жизни её зовут Скарлетт. Это имя теперь известно миллионам, ведь недавно девушка призналась, что у неё два влагалища.

Скриншот видео © TikTok / neurodivergentdiaries1

Скриншот видео © TikTok / neurodivergentdiaries1

Ни врачи, ни родители никогда не замечали ничего необычного в организме Скарлетт. Правда вскрылась, лишь когда она забеременела. Сам факт зачатия в её случае заставляет вскинуть брови, ведь с сексом у девушки тоже были большие проблемы.

До 15 лет меня ничего не беспокоило. А в 16 я впервые решила воспользоваться тампонами и поняла, что просто не могу это сделать. Всякий раз, когда пыталась поместить их внутрь, я испытывала жуткую боль

Скарлетт

@neurodivergentdiaries1

<p>До 15 лет меня ничего не беспокоило. А в 16 я впервые решила воспользоваться тампонами и поняла, что просто не могу это сделать. Всякий раз, когда пыталась поместить их внутрь, я испытывала жуткую боль</p>
<p>До 15 лет меня ничего не беспокоило. А в 16 я впервые решила воспользоваться тампонами и поняла, что просто не могу это сделать. Всякий раз, когда пыталась поместить их внутрь, я испытывала жуткую боль</p>

В первый раз вообще ничего не получилось, ведь половой акт пришлось почти сразу же прервать из-за жуткой боли. В дальнейшем Скарлетт научилась терпеть неприятные ощущения, но её муж всегда говорил: тут что-то не так.

За два года я обошла множество врачей и сдала тысячу разных анализов. Мазки и УЗИ тоже причиняли боль, а иногда у меня даже шла кровь

Скарлетт

@neurodivergentdiaries1

<p>За два года я обошла множество врачей и сдала тысячу разных анализов. Мазки и УЗИ тоже причиняли боль, а иногда у меня даже шла кровь</p>
<p>За два года я обошла множество врачей и сдала тысячу разных анализов. Мазки и УЗИ тоже причиняли боль, а иногда у меня даже шла кровь</p>

Как бы то ни было, девушке удалось забеременеть, но на 21-й неделе ей потребовалась операция на шейке матки. Позже выяснилось, что Скарлетт крупно повезло, ведь именно во время этой процедуры врачи нашли причину всех её страданий.

Они обнаружили перегородку: кусок лишней плоти тянулся от задней стенки влагалища. Перегородка заканчивалась всего в паре сантиметров от входа — вот почему её никогда не видели во время обследований. Врачи, сами того не ведая, просто отталкивали её своими инструментами

Скарлетт

@neurodivergentdiaries1

<p>Они обнаружили перегородку: кусок лишней плоти тянулся от задней стенки влагалища. Перегородка заканчивалась всего в паре сантиметров от входа — вот почему её никогда не видели во время обследований. Врачи, сами того не ведая, просто отталкивали её своими инструментами </p>
<p>Они обнаружили перегородку: кусок лишней плоти тянулся от задней стенки влагалища. Перегородка заканчивалась всего в паре сантиметров от входа — вот почему её никогда не видели во время обследований. Врачи, сами того не ведая, просто отталкивали её своими инструментами </p>

Во время операции хирурги удалили обнаруженную перегородку. Если бы они этого не сделали, Скарлетт наверняка умерла бы от потери крови во время родов. Сейчас у девушки всё в порядке: боли больше не беспокоят и все органы функционируют нормально.

Какие страшные болезни могут маскироваться в безобидном желании подольше не спать

Какие страшные болезни могут маскироваться в безобидном желании подольше не спать

Обложка ©

TikTok / neurodivergentdiaries1

Семен Хафизов
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