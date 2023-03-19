Как тиктокерша узнала, что у неё две вагины, и почему никто не замечал этого раньше

В "Тиктоке" девушку знают под ником @neurodivergentdiaries1, а в реальной жизни её зовут Скарлетт. Это имя теперь известно миллионам, ведь недавно девушка призналась, что у неё два влагалища.

Скриншот видео © TikTok / neurodivergentdiaries1

Ни врачи, ни родители никогда не замечали ничего необычного в организме Скарлетт. Правда вскрылась, лишь когда она забеременела. Сам факт зачатия в её случае заставляет вскинуть брови, ведь с сексом у девушки тоже были большие проблемы.

До 15 лет меня ничего не беспокоило. А в 16 я впервые решила воспользоваться тампонами и поняла, что просто не могу это сделать. Всякий раз, когда пыталась поместить их внутрь, я испытывала жуткую боль Скарлетт @neurodivergentdiaries1

В первый раз вообще ничего не получилось, ведь половой акт пришлось почти сразу же прервать из-за жуткой боли. В дальнейшем Скарлетт научилась терпеть неприятные ощущения, но её муж всегда говорил: тут что-то не так.

За два года я обошла множество врачей и сдала тысячу разных анализов. Мазки и УЗИ тоже причиняли боль, а иногда у меня даже шла кровь Скарлетт @neurodivergentdiaries1

Как бы то ни было, девушке удалось забеременеть, но на 21-й неделе ей потребовалась операция на шейке матки. Позже выяснилось, что Скарлетт крупно повезло, ведь именно во время этой процедуры врачи нашли причину всех её страданий.

Они обнаружили перегородку: кусок лишней плоти тянулся от задней стенки влагалища. Перегородка заканчивалась всего в паре сантиметров от входа — вот почему её никогда не видели во время обследований. Врачи, сами того не ведая, просто отталкивали её своими инструментами Скарлетт @neurodivergentdiaries1