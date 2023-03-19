Как тиктокерша узнала, что у неё две вагины, и почему никто не замечал этого раньше
Удивительное открытие блогерша сделала на 21-й неделе беременности, и оказалось, что ей крупно повезло.
В "Тиктоке" девушку знают под ником @neurodivergentdiaries1, а в реальной жизни её зовут Скарлетт. Это имя теперь известно миллионам, ведь недавно девушка призналась, что у неё два влагалища.
Скриншот видео © TikTok / neurodivergentdiaries1
Ни врачи, ни родители никогда не замечали ничего необычного в организме Скарлетт. Правда вскрылась, лишь когда она забеременела. Сам факт зачатия в её случае заставляет вскинуть брови, ведь с сексом у девушки тоже были большие проблемы.
До 15 лет меня ничего не беспокоило. А в 16 я впервые решила воспользоваться тампонами и поняла, что просто не могу это сделать. Всякий раз, когда пыталась поместить их внутрь, я испытывала жуткую боль
В первый раз вообще ничего не получилось, ведь половой акт пришлось почти сразу же прервать из-за жуткой боли. В дальнейшем Скарлетт научилась терпеть неприятные ощущения, но её муж всегда говорил: тут что-то не так.
За два года я обошла множество врачей и сдала тысячу разных анализов. Мазки и УЗИ тоже причиняли боль, а иногда у меня даже шла кровь
Как бы то ни было, девушке удалось забеременеть, но на 21-й неделе ей потребовалась операция на шейке матки. Позже выяснилось, что Скарлетт крупно повезло, ведь именно во время этой процедуры врачи нашли причину всех её страданий.
Они обнаружили перегородку: кусок лишней плоти тянулся от задней стенки влагалища. Перегородка заканчивалась всего в паре сантиметров от входа — вот почему её никогда не видели во время обследований. Врачи, сами того не ведая, просто отталкивали её своими инструментами
Во время операции хирурги удалили обнаруженную перегородку. Если бы они этого не сделали, Скарлетт наверняка умерла бы от потери крови во время родов. Сейчас у девушки всё в порядке: боли больше не беспокоят и все органы функционируют нормально.
TikTok / neurodivergentdiaries1