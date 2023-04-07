Ани Лорак рассказала о романе и несостоявшейся свадьбе с Киркоровым

Вокруг Ани Лорак в последнее время ходит много споров. Певицу обвиняют в том, что она пытается усидеть на двух стульях, и отменяют её концерты. Чтобы расставить все точки над "i", она пришла на шоу "Алёна, блин!" и поделилась некоторыми деталями своей личной жизни. В том числе украинская исполнительница прокомментировала слухи о её романе с поп-королём российской эстрады Филиппом Киркоровым.

В 2015 году Киркоров и Лорак выпустили совместный клип "Иллюзия", где рассказывали, как влюбились друг в друга в процессе работы над проектом. Поклонники тут же заподозрили пару в скрытом романе, потому что романтические сцены выглядели ну очень натурально и чувственно.

Филипп Киркоров и Ани Лорак на вручении ежегодной премии "Человек года – 2018". Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Вспомнив про это, Алёна Жигалова задала Ани Лорак вопрос, звал ли Филипп замуж. На что певица ответила, что любит Киркорова всей душой, но симпатия эта просто человеческая, даже скорее родственная.

"Филипп появился в тот момент моей жизни, когда я нуждалась, это было Евровидение. Он просто на себя взвалил всё: подготовку, работу, продюсирование. Признаться, я не избалована вниманием и заботой... Я прожила очень непростое детство, сложную жизнь. И вдруг появляется человек, тебя окутывает вниманием и заботой, искренним отношением. Это обескураживает. Конечно, возникла симпатия, и она есть до сих пор, но она человеческая, — призналась артистка, а потом в шутку добавила, обратившись к телеведущей. — Я уж не знаю, тебе виднее, что там и как".

На что Алёна в ответ пошутила: "Да там всё в клипе понятно, они там практически целуются". Лорак заключила: очень рада, что у неё есть такой друг. Напомним, что Филипп Киркоров — это крёстный дочери Ани Лорак Софии. По словам певицы, он принимает активное участие в воспитании девочки, регулярно даёт разнообразные советы, поддерживает и помогает.

Филипп Киркоров и Ани Лорак на премьере фильма режиссёра Павла Лунгина "Царь" в кинотеатре "Октябрь". Фото ТАСС / Марина Лысцева