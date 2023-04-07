Воспоминания продюсера "Фабрики звёзд": Как Малинин хотел секса от 16-летней Вебер, а команда — не сесть в тюрьму

"Фабрика звёзд" — одно из популярнейших шоу на российском телевидении. Так интересно смотреть за тем, как молодые артисты учатся не только музыке, но и совместной жизни, предоставленные сами себе. Одной из самых любимых пар "Фабрики" были участники третьего сезона Никита Малинин и Мария Вебер.

Ребята не скрывали своих чувств друг к другу, а открыто признавались в них, даже исполняли дуэтом песню "Первое свидание". Но несколько лет спустя звёзды признались, что на самом деле никаких отношений между ними не было, вся интрига нагнеталась только ради пиара. И более того, Никита тогда уже встречался с другой.

Никита Малинин и Маша Вебер в исполнении дуэта песни "Первое свидание". Фото © YouTube / Шарманка

О том, что на самом деле происходило между молодыми звёздами, рассказала Василина Михайловская, продюсер музыкального проекта. По её словам, чувства, что между ними были, имели исключительно невинный характер. А слухи о том, что несовершеннолетнюю Машу выгнали из проекта, опасаясь, что их с Малининым-младшим связь перейдёт границы дозволенного, — неправда.

"Мы следили за тем, чтобы ничего незаконного не случилось. Моя любимая история: ночь, Малинин лезет к Вебер. Аппаратная на ушах, все орут: "Ей 16! Нас всех посадят!" Камера за ним наблюдает и шевелится. Малинин поворачивается: "Нет?" Камера ему кивнула, и он всё понял", — поделилась Михайловская в ютуб-шоу "Фабрика с Яной Чуриковой".