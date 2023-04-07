Ассистент Пригожина рассказал, чем было вызвано вчерашнее недомогание продюсера

Вчерашнее недомогание российского продюсера Иосифа Пригожина вызвано скачком давления, сейчас с ним всё в порядке. Об этом рассказал его ассистент и директор продюсерского центра Станислав Калинкин. По его словам, 54-летний Пригожин сейчас находится дома.

"Сейчас он стабильнее, получше. Я так понимаю, что произошёл резкий скачок давления", — приводит телеканал "360" слова Калинкина.

По его словам, 54-летний Пригожин сейчас находится дома, госпитализация ему не понадобилась. При этом сам шоумен на связь с поклонниками так и не выходил.