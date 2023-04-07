Ассистент Пригожина рассказал, чем было вызвано вчерашнее недомогание продюсера
Ассистент Пригожина Калинкин: Продюсеру уже получше, он сейчас дома
Вчерашнее недомогание российского продюсера Иосифа Пригожина вызвано скачком давления, сейчас с ним всё в порядке. Об этом рассказал его ассистент и директор продюсерского центра Станислав Калинкин. По его словам, 54-летний Пригожин сейчас находится дома.
"Сейчас он стабильнее, получше. Я так понимаю, что произошёл резкий скачок давления", — приводит телеканал "360" слова Калинкина.
По его словам, 54-летний Пригожин сейчас находится дома, госпитализация ему не понадобилась. При этом сам шоумен на связь с поклонниками так и не выходил.
Накануне сообщалось, что Пригожину стало плохо во время съёмок ток-шоу "Звёзды сошлись". Ему даже пришлось вызвать скорую, рассказала соведущая Лера Кудрявцева. По её словам, у продюсера онемела половина лица.
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