ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

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7 апреля, 09:19

Ассистент Пригожина рассказал, чем было вызвано вчерашнее недомогание продюсера

Ассистент Пригожина Калинкин: Продюсеру уже получше, он сейчас дома

Вчерашнее недомогание российского продюсера Иосифа Пригожина вызвано скачком давления, сейчас с ним всё в порядке. Об этом рассказал его ассистент и директор продюсерского центра Станислав Калинкин. По его словам, 54-летний Пригожин сейчас находится дома.

"Сейчас он стабильнее, получше. Я так понимаю, что произошёл резкий скачок давления", — приводит телеканал "360" слова Калинкина.

По его словам, 54-летний Пригожин сейчас находится дома, госпитализация ему не понадобилась. При этом сам шоумен на связь с поклонниками так и не выходил.

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Накануне сообщалось, что Пригожину стало плохо во время съёмок ток-шоу "Звёзды сошлись". Ему даже пришлось вызвать скорую, рассказала соведущая Лера Кудрявцева. По её словам, у продюсера онемела половина лица.

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Telegram / Иосиф Пригожин

Наталья Исакова
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