Иосифу Пригожину стало плохо на съёмочной площадке
К продюсеру Пригожину приехала скорая на съёмку передачи "Звёзды сошлись"
Российскому продюсеру Иосифу Пригожину стало плохо на съёмочной площадке передачи "Звёзды сошлись". Ему даже пришлось вызвать скорую, рассказала соведущая Лера Кудрявцева. По её словам, у продюсера поднялось давление ещё до начала съёмок. Утром он ощущал онемение в лице.
"Перед самыми съёмками совсем плохо стало: онемело пол-лица и давление поднялось. Вызвали скорую, прокапали", — цитирует Кудрявцеву газета "Известия".
Ранее Пригожина возмутила история из книги экс-бас-гитариста и одного из основателей группы "Король и Шут" Александра Балунова, в которой Пригожин будто бы подставил коллектив, после чего солист Михаил Горшенёв справил нужду на его авто.
Агентство "Москва" / Авилов Александр