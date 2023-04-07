Российскому продюсеру Иосифу Пригожину стало плохо на съёмочной площадке передачи "Звёзды сошлись". Ему даже пришлось вызвать скорую, рассказала соведущая Лера Кудрявцева. По её словам, у продюсера поднялось давление ещё до начала съёмок. Утром он ощущал онемение в лице.

"Перед самыми съёмками совсем плохо стало: онемело пол-лица и давление поднялось. Вызвали скорую, прокапали", — цитирует Кудрявцеву газета "Известия".