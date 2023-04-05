Пригожина привела в ярость история об "осквернении" его машины лидером "Короля и Шута"

Иосиф Пригожин назвал ложью историю из книги бывшего бас-гитариста и сооснователя "Короля и Шута" Александра Балунова о том, что продюсер якобы кинул коллектив и за это лидер группы Михаил Горшенёв справил нужду на его автомобиль.

"Это неправда. Кому-то выгодно тиражировать всю эту ложь. Я за группу "Король и Шут" всегда бился на радио, телевидении. Как можно кинуть, когда ты вкладываешь деньги?! Это просто глупость. Самого Горшка нет, спросить у него нельзя. Люди, которые рядом с ним "грелись", пытаются снискать себе славу, используя сегодня брендовую фамилию", — сказал Пригожин в беседе с Daily Storm.

Он напомнил, что работал с группой более 20 лет назад и подобные темы не поднимались. Видимо, сейчас кто-то решил заработать на слухах и попиариться на чужой славе, отметил продюсер. По его словам, он был в хороших отношениях с лидером коллектива Михаилом Горшенёвым, но всегда ругал его за пристрастие к запрещённым веществам.