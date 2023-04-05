ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

5 апреля, 16:17

Пригожина привела в ярость история об "осквернении" его машины лидером "Короля и Шута"

Продюсер Пригожин опроверг историю из книги Балунова о мести лидера КиШ

<p>Иосиф Пригожин. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов</p>

Иосиф Пригожин. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Иосиф Пригожин назвал ложью историю из книги бывшего бас-гитариста и сооснователя "Короля и Шута" Александра Балунова о том, что продюсер якобы кинул коллектив и за это лидер группы Михаил Горшенёв справил нужду на его автомобиль.

"Это неправда. Кому-то выгодно тиражировать всю эту ложь. Я за группу "Король и Шут" всегда бился на радио, телевидении. Как можно кинуть, когда ты вкладываешь деньги?! Это просто глупость. Самого Горшка нет, спросить у него нельзя. Люди, которые рядом с ним "грелись", пытаются снискать себе славу, используя сегодня брендовую фамилию", — сказал Пригожин в беседе с Daily Storm.

Он напомнил, что работал с группой более 20 лет назад и подобные темы не поднимались. Видимо, сейчас кто-то решил заработать на слухах и попиариться на чужой славе, отметил продюсер. По его словам, он был в хороших отношениях с лидером коллектива Михаилом Горшенёвым, но всегда ругал его за пристрастие к запрещённым веществам.

"Вот просто нельзя допустить ту мысль, которую автор излагает. В городе стоит автомобиль, в "Останкино", и кто-то выходит и опорожняется. Вот как вы себе это представляете?! Это же просто абсолютнейшая херня! Бред сумасшедшего", — возмутился Пригожин.

Брат и мама расскажут о жизни Горшка из "Короля и Шута" в новом фильме

Брат и мама расскажут о жизни Горшка из "Короля и Шута" в новом фильме

Ранее в начале марта состоялась премьера сериала "Король и Шут". Режиссёр картины Рустам Мосафир рассказал, как нашёл актёров на главные роли.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Иосиф Пригожин
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров