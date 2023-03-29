Брат и мама расскажут о жизни Горшка из "Короля и Шута" в новом фильме
О солисте "Короля и Шута" Михаиле Горшенёве выходит двухсерийный документальный фильм. В нём поклонники узнают о том, каким музыкант был в глазах самых близких ему людей — членов его семьи.
В пресс-службе проекта уточнили, что героями картины стали участники КиШа: Александр Балунов "Балу", Александр Щиголев, Яков Цвиркунов и лидер коллектива Андрей Князев. Более того, в документальном фильме приняли участие родной брат Горшка Алексей (солист группы "Кукрыниксы") и мама артиста Татьяна Ивановна. Также своими воспоминаниями поделился музыкант и основатель клуба "TaMtAm" Сева Гаккель.
Первую часть фильма "Михаил Горшенёв. Легенда о Короле и Шуте" можно будет посмотреть уже в апреле на киноплатформе Okko.
Рок-сказки из 80-х: Неизвестные факты о группе "Король и шут", о которых не знают даже самые преданные фанаты
А в начале марта состоялась премьера сериала "Король и Шут". Режиссёр картины Рустам Мосафир рассказал, как нашёл актёров на главные роли. Он заявил, что специально не стал придерживаться канонов жанра и представил историю рок-группы как смешение реальных событий и фэнтези. Кстати, посмотревшие трейлер документалки поклонники отмечают, что фильм должен "зайти" тем, кому не понравился сериал.
ТАСС / Владимир Астапкович