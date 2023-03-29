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29 марта, 18:37

Брат и мама расскажут о жизни Горшка из "Короля и Шута" в новом фильме

О солисте "Короля и Шута" Михаиле Горшенёве выходит двухсерийный документальный фильм. В нём поклонники узнают о том, каким музыкант был в глазах самых близких ему людей — членов его семьи.

В пресс-службе проекта уточнили, что героями картины стали участники КиШа: Александр Балунов "Балу", Александр Щиголев, Яков Цвиркунов и лидер коллектива Андрей Князев. Более того, в документальном фильме приняли участие родной брат Горшка Алексей (солист группы "Кукрыниксы") и мама артиста Татьяна Ивановна. Также своими воспоминаниями поделился музыкант и основатель клуба "TaMtAm" Сева Гаккель.

Первую часть фильма "Михаил Горшенёв. Легенда о Короле и Шуте" можно будет посмотреть уже в апреле на киноплатформе Okko.

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Рок-сказки из 80-х: Неизвестные факты о группе "Король и шут", о которых не знают даже самые преданные фанаты

А в начале марта состоялась премьера сериала "Король и Шут". Режиссёр картины Рустам Мосафир рассказал, как нашёл актёров на главные роли. Он заявил, что специально не стал придерживаться канонов жанра и представил историю рок-группы как смешение реальных событий и фэнтези. Кстати, посмотревшие трейлер документалки поклонники отмечают, что фильм должен "зайти" тем, кому не понравился сериал.

Обложка ©

ТАСС / Владимир Астапкович

Ирина Фальке
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