Брат и мама расскажут о жизни Горшка из "Короля и Шута" в новом фильме

О солисте "Короля и Шута" Михаиле Горшенёве выходит двухсерийный документальный фильм. В нём поклонники узнают о том, каким музыкант был в глазах самых близких ему людей — членов его семьи.

В пресс-службе проекта уточнили, что героями картины стали участники КиШа: Александр Балунов "Балу", Александр Щиголев, Яков Цвиркунов и лидер коллектива Андрей Князев. Более того, в документальном фильме приняли участие родной брат Горшка Алексей (солист группы "Кукрыниксы") и мама артиста Татьяна Ивановна. Также своими воспоминаниями поделился музыкант и основатель клуба "TaMtAm" Сева Гаккель.

Первую часть фильма "Михаил Горшенёв. Легенда о Короле и Шуте" можно будет посмотреть уже в апреле на киноплатформе Okko.