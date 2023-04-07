Писатель Беседин назвал комиков Долгополова и Оганисяна "отрыжкой системы"
Комики Александр Долгополов и Гарик Оганисян. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена на территории Российской Федерации)
Писатель Платон Беседин назвал юмористов Александра Долгополова и Гарика Оганисяна "отрыжкой системы" после циничной пародии на убийство военкора Владлена Татарского в Петербурге. Он отметил, что комики должны осознавать ответственность за свои слова и действия, особенно когда они имеют большую аудиторию.
По словам Беседина, подобные действия не только являются неэтичными и неуместными, но и могут нанести серьёзный ущерб репутации юмористов. Писатель также подчеркнул, что шутки на тему терактов и насилия никогда не должны быть допустимыми и вызывают только отвращение у людей.
"Они лишь отрыжка системы, зашлакованной пошлостью, глупостью и мещанством", — сказал писатель в беседе с телеканалом "360".
Беседин призвал сосредоточиться на образовании и воспитании, "чтобы подобный юмор в принципе оставался без внимания и спроса".
Напомним, во время концерта в Берлине комики разыграли сценку: Долгополов "неожиданно" преподнёс статуэтку Оганисяну, а тот поставил её рядом с собой. Всё это сопровождалось смехом и аплодисментами зрителей. Так стендаперы поглумились над гибелью военкора Владлена Татарского во время теракта в Санкт-Петербурге. Экс-резидентка Comedy Woman Надежда Ангарская осудила коллег по цеху, сказав, что это не по-человечески. Теперь шутникам грозит уголовная статья за оправдание терроризма. Тем временем активист Виталий Бородин призвал признать Долгополова и Оганисяна иноагентами.