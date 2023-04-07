Писатель Беседин назвал комиков Долгополова и Оганисяна "отрыжкой системы"

Писатель Платон Беседин назвал юмористов Александра Долгополова и Гарика Оганисяна "отрыжкой системы" после циничной пародии на убийство военкора Владлена Татарского в Петербурге. Он отметил, что комики должны осознавать ответственность за свои слова и действия, особенно когда они имеют большую аудиторию.

По словам Беседина, подобные действия не только являются неэтичными и неуместными, но и могут нанести серьёзный ущерб репутации юмористов. Писатель также подчеркнул, что шутки на тему терактов и насилия никогда не должны быть допустимыми и вызывают только отвращение у людей.

"Они лишь отрыжка системы, зашлакованной пошлостью, глупостью и мещанством", — сказал писатель в беседе с телеканалом "360".