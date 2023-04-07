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7 апреля, 07:52

Писатель Беседин назвал комиков Долгополова и Оганисяна "отрыжкой системы"

<p>Комики Александр Долгополов и Гарик Оганисян. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена на территории Российской Федерации)</p>

Комики Александр Долгополов и Гарик Оганисян. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена на территории Российской Федерации)

Писатель Платон Беседин назвал юмористов Александра Долгополова и Гарика Оганисяна "отрыжкой системы" после циничной пародии на убийство военкора Владлена Татарского в Петербурге. Он отметил, что комики должны осознавать ответственность за свои слова и действия, особенно когда они имеют большую аудиторию.

По словам Беседина, подобные действия не только являются неэтичными и неуместными, но и могут нанести серьёзный ущерб репутации юмористов. Писатель также подчеркнул, что шутки на тему терактов и насилия никогда не должны быть допустимыми и вызывают только отвращение у людей.

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"Они лишь отрыжка системы, зашлакованной пошлостью, глупостью и мещанством", — сказал писатель в беседе с телеканалом "360".

Беседин призвал сосредоточиться на образовании и воспитании, "чтобы подобный юмор в принципе оставался без внимания и спроса".

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СК изучит пародию комиков Долгополова и Оганисяна на гибель военкора Татарского

Напомним, во время концерта в Берлине комики разыграли сценку: Долгополов "неожиданно" преподнёс статуэтку Оганисяну, а тот поставил её рядом с собой. Всё это сопровождалось смехом и аплодисментами зрителей. Так стендаперы поглумились над гибелью военкора Владлена Татарского во время теракта в Санкт-Петербурге. Экс-резидентка Comedy Woman Надежда Ангарская осудила коллег по цеху, сказав, что это не по-человечески. Теперь шутникам грозит уголовная статья за оправдание терроризма. Тем временем активист Виталий Бородин призвал признать Долгополова и Оганисяна иноагентами.

Иван Косицын
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