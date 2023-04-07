ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

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7 апреля, 12:30

5 самых сексуальных жён российских хоккеистов, лёд под которыми просто растаял бы

За каждым успешным мужчиной стоит сильная женщина. Так и за хоккеистами стоят их жёны, которые своим видом могут растопить лёд в сердце кого угодно.

Как известно, хоккей — это не только зрелищный вид спорта, но и одна из самых красивых игр в мире. И в этом нет ничего удивительного, ведь российские спортсмены на коньках не только профессиональны, но и невероятно привлекательны. Однако за каждым успешным хоккеистом стоит не менее успешная и красивая жена. Рассказываем о пяти сексуальных жёнах российских чемпионов, глядя на которых понятно, почему спортсмены не мёрзнут на льду.

Анастасия Овечкина (Шубская), жена Александра Овечкина

Анастасия Овечкина. Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / nastyashubskaya

Анастасия Овечкина. Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / nastyashubskaya

Анастасия — это не только жена хоккеиста из сборной России Александра Овечкина, но и мать двоих детей. Несмотря на серьёзные нагрузки хранительницы очага, она всегда выглядит невероятно стильно и элегантно, что делает Настю одной из самых обаятельных жён российских спортсменов.

Николь Ковальчук (Андразайтис), жена Ильи Ковальчука

Николь Ковальчук. Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / nikolkovalchukofficial

Николь Ковальчук. Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / nikolkovalchukofficial

Илья и Николь в браке с 2008 года. За это время у пары родилось три ребёнка! Но и это не все успехи девушки. Ради хоккеиста она бросила карьеру певицы, но не зря. В браке Николь основала бренд спортивного питания. Конечно, позиционированию бренда нужно соответствовать. За своим телом девушка следит, что ясно по её фото в соцсетях.

Анна Кастерова, жена Евгения Малкина

Анна Кастерова. Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / anna_kasterova

Анна Кастерова. Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / anna_kasterova

Анна Кастерова на несколько лет поставила на паузу свою журналистскую карьеру в России, чтобы поддерживать своего мужа, который играет в НХЛ. И просто переключилась на ведение соцсетей, где поклонники с удовольствием следят за её жизнью. И там есть на что посмотреть: Анна всегда выглядит просто потрясающе.

Яна Тарасенко (Антонюк), жена Владимира Тарасенко

Яна Тарасенко. Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / tarasenko.yana

Яна Тарасенко. Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / tarasenko.yana

Яну Тарасенко сложно определить как чью-то жену. Помимо этого она ещё и многодетная мать, и бизнесвумен, и модель. Девушка ведёт довольно успешную карьеру, снимается для международных изданий, но не забывает о своих сыновьях. При этом фигуре Яны можно только позавидовать.

Елизавета Сергачёва (Федотова), жена Михаила Сергачёва

Елизавета Сергачёва. Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / liza_shelby

Елизавета Сергачёва. Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / liza_shelby

Елизавета и Михаил поженились совсем недавно — в конце 2020 года, но за это время фанаты уже успели полюбить избранницу спортсмена. А как тут не влюбиться! Можно сказать, позирует в купальниках девушка на профессиональном уровне — у неё в копилке несколько побед на конкурсах красоты. Сейчас Лиза ведёт йогу и пилатес и ждёт малыша.

Жёны спортсменов не только "верные напарницы по жизни", но и поддержка, источник вдохновения для мужей. Эти красивые и стильные женщины доказывают, что можно хранить семейный очаг, строить карьеру и выглядеть при этом просто превосходно.

От взгляда на этих красавиц вы тоже захотите стать рэпером: 7 жён российских звёзд

От взгляда на этих красавиц вы тоже захотите стать рэпером: 7 жён российских звёзд

Обложка ©

Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / nastyashubskaya / nikolkovalchukofficial

Сергей Трофимов
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