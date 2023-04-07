5 самых сексуальных жён российских хоккеистов, лёд под которыми просто растаял бы

Как известно, хоккей — это не только зрелищный вид спорта, но и одна из самых красивых игр в мире. И в этом нет ничего удивительного, ведь российские спортсмены на коньках не только профессиональны, но и невероятно привлекательны. Однако за каждым успешным хоккеистом стоит не менее успешная и красивая жена. Рассказываем о пяти сексуальных жёнах российских чемпионов, глядя на которых понятно, почему спортсмены не мёрзнут на льду.

Анастасия Овечкина (Шубская), жена Александра Овечкина

Анастасия Овечкина. Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / nastyashubskaya

Анастасия — это не только жена хоккеиста из сборной России Александра Овечкина, но и мать двоих детей. Несмотря на серьёзные нагрузки хранительницы очага, она всегда выглядит невероятно стильно и элегантно, что делает Настю одной из самых обаятельных жён российских спортсменов.

Николь Ковальчук (Андразайтис), жена Ильи Ковальчука

Николь Ковальчук. Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / nikolkovalchukofficial

Илья и Николь в браке с 2008 года. За это время у пары родилось три ребёнка! Но и это не все успехи девушки. Ради хоккеиста она бросила карьеру певицы, но не зря. В браке Николь основала бренд спортивного питания. Конечно, позиционированию бренда нужно соответствовать. За своим телом девушка следит, что ясно по её фото в соцсетях.

Анна Кастерова, жена Евгения Малкина

Анна Кастерова. Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / anna_kasterova

Анна Кастерова на несколько лет поставила на паузу свою журналистскую карьеру в России, чтобы поддерживать своего мужа, который играет в НХЛ. И просто переключилась на ведение соцсетей, где поклонники с удовольствием следят за её жизнью. И там есть на что посмотреть: Анна всегда выглядит просто потрясающе.

Яна Тарасенко (Антонюк), жена Владимира Тарасенко

Яна Тарасенко. Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / tarasenko.yana

Яну Тарасенко сложно определить как чью-то жену. Помимо этого она ещё и многодетная мать, и бизнесвумен, и модель. Девушка ведёт довольно успешную карьеру, снимается для международных изданий, но не забывает о своих сыновьях. При этом фигуре Яны можно только позавидовать.

Елизавета Сергачёва (Федотова), жена Михаила Сергачёва

Елизавета Сергачёва. Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / liza_shelby

Елизавета и Михаил поженились совсем недавно — в конце 2020 года, но за это время фанаты уже успели полюбить избранницу спортсмена. А как тут не влюбиться! Можно сказать, позирует в купальниках девушка на профессиональном уровне — у неё в копилке несколько побед на конкурсах красоты. Сейчас Лиза ведёт йогу и пилатес и ждёт малыша.