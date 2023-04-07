5 самых сексуальных жён российских хоккеистов, лёд под которыми просто растаял бы
За каждым успешным мужчиной стоит сильная женщина. Так и за хоккеистами стоят их жёны, которые своим видом могут растопить лёд в сердце кого угодно.
Как известно, хоккей — это не только зрелищный вид спорта, но и одна из самых красивых игр в мире. И в этом нет ничего удивительного, ведь российские спортсмены на коньках не только профессиональны, но и невероятно привлекательны. Однако за каждым успешным хоккеистом стоит не менее успешная и красивая жена. Рассказываем о пяти сексуальных жёнах российских чемпионов, глядя на которых понятно, почему спортсмены не мёрзнут на льду.
Анастасия Овечкина (Шубская), жена Александра Овечкина
Анастасия Овечкина. Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / nastyashubskaya
Анастасия — это не только жена хоккеиста из сборной России Александра Овечкина, но и мать двоих детей. Несмотря на серьёзные нагрузки хранительницы очага, она всегда выглядит невероятно стильно и элегантно, что делает Настю одной из самых обаятельных жён российских спортсменов.
Николь Ковальчук (Андразайтис), жена Ильи Ковальчука
Николь Ковальчук. Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / nikolkovalchukofficial
Илья и Николь в браке с 2008 года. За это время у пары родилось три ребёнка! Но и это не все успехи девушки. Ради хоккеиста она бросила карьеру певицы, но не зря. В браке Николь основала бренд спортивного питания. Конечно, позиционированию бренда нужно соответствовать. За своим телом девушка следит, что ясно по её фото в соцсетях.
Анна Кастерова, жена Евгения Малкина
Анна Кастерова. Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / anna_kasterova
Анна Кастерова на несколько лет поставила на паузу свою журналистскую карьеру в России, чтобы поддерживать своего мужа, который играет в НХЛ. И просто переключилась на ведение соцсетей, где поклонники с удовольствием следят за её жизнью. И там есть на что посмотреть: Анна всегда выглядит просто потрясающе.
Яна Тарасенко (Антонюк), жена Владимира Тарасенко
Яна Тарасенко. Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / tarasenko.yana
Яну Тарасенко сложно определить как чью-то жену. Помимо этого она ещё и многодетная мать, и бизнесвумен, и модель. Девушка ведёт довольно успешную карьеру, снимается для международных изданий, но не забывает о своих сыновьях. При этом фигуре Яны можно только позавидовать.
Елизавета Сергачёва (Федотова), жена Михаила Сергачёва
Елизавета Сергачёва. Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / liza_shelby
Елизавета и Михаил поженились совсем недавно — в конце 2020 года, но за это время фанаты уже успели полюбить избранницу спортсмена. А как тут не влюбиться! Можно сказать, позирует в купальниках девушка на профессиональном уровне — у неё в копилке несколько побед на конкурсах красоты. Сейчас Лиза ведёт йогу и пилатес и ждёт малыша.
Жёны спортсменов не только "верные напарницы по жизни", но и поддержка, источник вдохновения для мужей. Эти красивые и стильные женщины доказывают, что можно хранить семейный очаг, строить карьеру и выглядеть при этом просто превосходно.
Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / nastyashubskaya / nikolkovalchukofficial