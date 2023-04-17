Как в СССР обстояли дела с личной женской гигиеной: 5 правдивых фактов, которые вас шокируют

Когда мы думаем о СССР, то часто представляем себе страну, где всё было просто и однотипно. Однако, когда дело касается личной женской гигиены, история оказывается намного интереснее. Рассказываем, как с ней обстояли дела в Советском Союзе.

Что там по советским прокладкам?

Советские прокладки и тампоны, которые использовали женщины СССР. Фото © twitter.com / nigroll

Считается, в СССР не было гигиенических прокладок, без которых сейчас сложно представить женскую гигиену. Что, если придираться, неправда — незадолго до распада они всё-таки появились, хотя, конечно, достать их было трудно. Но если говорить о быте женщин до перестройки, им приходилось выкручиваться. Уж вату с бинтом можно было купить в любой аптеке. Причём дёшево — от 18 до 30 копеек.

Другой вопрос, в истории страны помнятся моменты, когда достать вату со стерильной марлей было сложно. Тогда приходилось разрезать старую одежду и шить из них своеобразные "прокладки". После использования их стирали, кипятили и убирали до следующего месяца. Согласимся, оба из перечисленных вариантов назвать удобными или гигиеничными трудно.

Сейчас это всё кажется жутким и неудобным, но нужно понимать, что прокладки в их современном виде сами по себе появились в 70-х. И не только в Союзе — вообще во всём мире. Так что к удобствам в то время особо никто и не привыкал.

Как мылись в СССР

Правдивые факты о женской гигиене в СССР. Фото © Фотохроника ТАСС

У некоторых есть мнение, что в Союзе мылись чуть ли не раз в месяц. На что сразу хочется напомнить, что это именно в СССР появился лозунг "В здоровом теле — здоровых дух". Вопросам гигиены уделялось огромное внимание, ведь для страны нужно было работоспособное население. Кто бы мог подумать, что Мойдодыр с его "Надо, надо умываться по утрам и вечерам, а нечистым трубочистам стыд и срам!" — тоже часть государственной пропаганды тех лет.

В СССР большинство горожан жило в бараках, общежитиях и коммуналках, где было трудно осуществлять гигиенические процедуры. В ванную и туалет по утрам и вечерам выстраивались очереди. Говорить о принятии душа дважды в день, что сейчас для нас норма, не приходилось.

Только в 60-х, когда начали появляться первые хрущёвки, ситуация изменилась. Если зубной порошок оказывался на полках ванной всегда, то мыло и хорошие шампуни найти было сложно. Чистили зубы каждый день, а мыли голову реже — пару раз в неделю. Что, утверждают специалисты и сейчас, даже полезнее для волос.

Как брились в Советском Союзе

Как женщины брились в Советском Союзе? Кадр © "Бриллиантовая рука". Режиссёр — Леонид Гайдай, сценаристы — Леонид Гайдай, Яков Костюковский, Морис Слободской / "Кинопоиск"

Тут без драмы — бритвы были, есть и будут во все времена. Конечно, никаких одноразовых станков с рекламы "Винус" тогда ещё не было и до гламурных нулевых было далеко. Во времена Союза для многих женщин было вполне нормальным не брить ни ноги, ни подмышки, зато регулярно принимать водные процедуры. Вот такой бодипозитив ещё до того, как это стало мейнстримом.

Как в СССР стирали бельё

В СССР стирка белья была очень трудоёмкой задачей. Фото © ТАСС

В СССР стирка белья была очень трудоёмкой задачей. Это сегодня мы можем просто положить бельё в стиральную машину, а вот в СССР женщины должны были стирать всё вручную. Такая пытка со специальной доской для стирки продолжалась до 50-х годов. Тогда в Союзе наконец начали производить машинки на Рижском электромашиностроительном заводе. Тому, чем стирать, тоже уделяли внимание. На прилавках хозмагов всегда были советские стиральные порошки "Лотос", "Новость" и "Кристалл", но больше всего спросом пользовались индийские порошки "Диксан", "Омо" и "Лоск" из ГДР.

Советское нижнее бельё

Какое нижнее бельё носили в СССР девушки? Кадр © "Москва слезам не верит". Режиссёр — Владимир Меньшов, сценарист — Валентин Черных / "Кинопоиск"

Мало того что удобное и красивое бельё в XX веке в СССР считалось роскошью, даже самые обычные трусы были дефицитом. Так и остальное нижнее бельё и трикотаж. Майки с носками могли использоваться неделями. Из вариантов для женщин были хлопчатобумажные бюстгальтеры, рейтузы и легендарные "комбинашки"! До сих пор интересно, зачем советским женщинам под платьем нужно было носить ещё одно… Но оказалось, что всё логично! Комбинации были популярны в СССР, так как помогали скрыть некрасивое нижнее бельё. К тому же они помогали сберечь одежду от вынашивания.