4 нестандартных признака, как по внешнему виду вычислить девушку с низкой самооценкой

Некоторые люди стараются скрыть свою низкую самооценку, вести себя уверенно, но всё тщетно — знающий человек может рассмотреть их комплексы с расстояния нескольких метров. Рассмотрим 4 нетипичных внешних признака, которые выдают девушку с низкой самооценкой.

4. Экстремальный оверсайз

Признаки низкой самооценки у женщин. Фото © Shutterstock

Желание затеряться в объёмных вещах, скрывающих любые недостатки тела, — типичный признак низкой самооценки. Но нужно понимать разницу между модниками, которые могут накинуть огромный пиджак "с папиного плеча" на себя, при этом надев кроп-топ, оголив живот, и людьми, которые пользуются оверсайзом, чтобы лишний раз не показывать себя миру. И здесь, чтобы не ошибиться, стоит обратить внимание на поведение девушки. Даже если та "спряталась" в вещах, но активно жестикулирует и громко говорит — это не наш случай. Ведь та, кто стесняется и боится показать себя миру, будет тихой и практически незаметной.

3. "Богатый" маникюр

Какие сигналы выдают женщин с низкой самооценкой? Фото © Shutterstock

Мы все точно хотя бы раз видели подобный маникюр у своих знакомых! Ну, знаете, тот, от одного взгляда на который можно ослепнуть. Блёстки, стразы, яркие оттенки — его обладательница хочет показать, как богато она может позволить себе оформить ногти. Но мы-то с вами понимаем, что стразики и другой блестящий пластик — вовсе не признак богатства, а лишь имитация. А теперь вопрос. Зачем бы человеку с нормальной самооценкой кому-то что-то доказывать?

2. Глубокое декольте

Как распознать женщин с низкой самооценкой? Фото © Freepik / halayalex

Глубокое декольте у женщины — ещё один признак низкой самооценки. Решиться на такой "сильный посыл" непросто, ведь, надевая вещь с глубоким вырезом, девушка подписывается на обсуждение её за спиной и внимание мужчин… А ей только это и нужно! Бедняжка считает, что её привлекательность зависит только от внешности, и старается привлечь внимание к своему телу.

1. Нет аксессуаров и украшений

Как по одежде понять, что у женщины низкая самооценка? Фото © Freepik

Не будем забывать, у низкой самооценки есть и другое проявление — некоторые девушки изо всех сил стараются лишний раз не привлекать внимание к себе и своей одежде, "а то вдруг не то подумают". В итоге в её гардеробе остаются только базовые вещи и никаких украшательств, хотя бы в виде браслетов или необычных цепочек. Максимум — сумочки или шапки, которые они носят годами.