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16 апреля, 09:39

5 фраз учителей, которые полны яда и могут сломать ребёнку жизнь

Психолог Мороз перечислила фразы учителей, которые могут травмировать ребёнка

<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Иногда одна и та же фраза из уст учителя может оказать на детей совершенно разный эффект: кого-то она обойдёт мимо как ни в чём не бывало, а кого-то травмирует на всю жизнь. Поэтому педагог должен уметь различать учеников, а не воспринимать их как одно целое. Об этом в беседе с Лайфом рассказала клинический психолог Арина Мороз.

Эксперт отметила, что есть учителя от Бога, которые действительно обладают педагогическим талантом и разжигают в душах детей любовь к своему предмету и учёбе в целом. А есть педагоги, которые пригодны к профессии, но выгорели или подверглись деформации с течением времени, не смогли влиться в новое учебное заведение или не примирились с новыми жизненными условиями.

Клинический психолог Арина Мороз. Фото предоставлено Лайфу

Клинический психолог Арина Мороз. Фото предоставлено Лайфу

"Они не различают учеников, воспринимая их как одно целое. Но в каждом классе каждый ребёнок уникален: разные психотипы, темпераменты, восприятие мира. И, сказав одну и ту же фразу двум разным детям, мы получим совершенно разный эффект: кого-то она обойдёт мимо как ни в чём не бывало, а кого-то травмирует на всю жизнь", — подчеркнула Мороз.

В практической деятельности психолога наиболее часто встречаются две ситуации, пояснила специалист. В первой из них родители обращаются к психологу с такой проблемой: ребёнку 16–18 лет, он хорошо учится, у него всё получается, но он боится выделиться из толпы, проявить себя, показать свои умения и таланты, боится выступлений на публике и публики в целом, не может отстоять свои права.

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"В итоге находим причину: в школе учитель в своё время некорректно отнёсся к этому ребёнку, указав на его внешние данные и умственные способности. "Тебе не надо выступать, ты посмотри на себя, на что ты похож/а!", "С такими знаниями и интеллектом тебе лучше вообще молчать!". Учителя часто используют шаблонные высказывания, не имея злых намерений. Слова учителя ранили ребёнка. Ему внушили то, что он не должен выделяться, должен помалкивать и то, что он не обладает ни внешними, ни интеллектуальными данными", — объяснила психолог.

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Во втором примере родители обращаются с противоположной проблемой: "Раньше он был такой умничка, хороший, а сейчас стал невыносим! Что бы мы ни делали, он не учится, теряет рюкзаки, дневники, никого не слушает!"

"Беседуем с ребёнком и находим причину: "А зачем мне что-то делать, если я всё равно плохой!" Что бы этот мальчик ни делал, его ругали учителя в школе: "Садись, двойка!", "Это ты виноват!", "У тебя не получится решить эту задачу!". В итоге у мальчика сформировалось клеймо неудачника и двоечника. И если эту ситуацию не разрешить, то это клеймо будет мешать во взрослой жизни. Например, в карьере или построении отношений с кем-либо", — указала Мороз.

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Психолог добавила, что дети, которых не травмировали, чувствуют себя намного увереннее и решительнее в жизни. Важно донести ребёнку, что мнение педагога — это не всегда истина в последней инстанции. Но на детях токсичное отношение учителей оставляет след, травмирует их и может сказаться на всей их будущей жизни, заключила эксперт.

Ранее детский психолог Екатерина Маденко перечислила признаки травли ребёнка в школе. Она посоветовала родителям при первых же возникших подозрениях на буллинг отправиться в учреждение и изучить отношения в классе.

Ольга Годуненко
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