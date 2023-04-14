Взрослый — не значит прав: Родителям рассказали, как правильно просить прощения у детей

"Некоторые взрослые склонны считать, что родитель в принципе не должен извиняться перед ребёнком, так как он главный авторитет и априори всегда прав. На самом деле, когда родитель извиняется перед ребёнком, он демонстрирует ему модель поведения, при которой нужно признавать свои ошибки и учитывать чувства другого человека", — объяснила она.

Причём просить прощения нужно искренне. Сказать сухое "прости" тоже можно, но всё-таки важен смысл, который родитель вкладывает в фразу. По словам психолога, извиняясь, нужно объяснить ребёнку, за что именно вы просите прощения. Например, если он сломал какую-то вещь и вы на него сорвались, то нужно сказать об этом и извиниться за крики. В случае срыва каких-то планов можно сказать так: "Прости, что я не сдержал(а) своё обещание. Я знаю, как это много значит для тебя". Попробуйте в дополнение ребёнку предложить перенести это несостоявшееся мероприятие на другой день. По словам Токарчук, таким образом родители дают понять чаду, что он член семьи, с чувствами которого тоже нужно считаться.