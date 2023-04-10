ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

10 апреля, 17:16

Проклятье родителей: Как помочь ребёнку при выборе профессии и не искалечить ему жизнь

Психолог Чернова объяснила, как не разругаться с ребёнком при выборе профессии

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Выпускники школы часто испытывают трудности с выбором профессии, но даже определив свой путь, сталкиваются с непониманием родителей. Главное — не переусердствовать в наставничестве и слушать желания ребёнка. О том, как нелюбимая специальность может повлиять на судьбу, рассказали газете "Вести Подмосковья" эксперты.

"Родители могут уговаривать ребёнка поступать после школы в престижный вуз и приобретать профессию, которая, как им кажется, востребована и принесёт гарантированный доход. Если ребёнок откажется от мечты, рано или поздно это негативно отразится на его жизни", — отмечает психолог Валерий Гут.

Если ребёнок не будут получать удовольствие от выбранного дела, он станет терять энергию, а это ведёт к психосоматическим болезням, сказал эксперт. Принять выбор чада действительно сложно, но рано или поздно дитя всё равно оторвётся от родителей.

"Суть наших страхов и ожиданий кроется в игнорировании взрослой части сына или дочки. Именно заложенная с детства позиция адекватной ответственности за результаты своих поступков будет залогом правильных действий в будущем", — говорит Гут.

Всё равно, если ребёнок поймёт, что сделал неправильный выбор, он всегда успеет переобучиться и получить необходимые навыки, чтобы поменять деятельность.

"Если родитель перекладывает на ребёнка свою нереализованную мечту, ребёнок будет чувствовать себя недостаточно ценным и любимым, если тоже не сумеет достичь этой мечты", — считает профориентолог Ксения Чернова.

Чужие, не свои хобби дети часто ненавидят всей душой, напомнили эксперты. Самый распространённый пример — занятия в музыкальной школе, в которую так хотела попасть мама, чтобы однажды стать пианисткой.

С точностью предсказать, какая профессия окажется востребована, не способен никто, и лучшее, что могут сделать родители, — помочь детям в развитии навыков коммуникации, креативности и прочих, считает педагог Анастасия Екушевская.

Работодатели обратят особое внимание на россиян старше 50 лет

Работодатели обратят особое внимание на россиян старше 50 лет

Последний опрос показал, что более половины россиян хотят поменять профессию. Также студенты назвали сумму желаемой зарплаты. Интересно, что никто из опрошенных не захотел реализовываться в статусе блогера. Это направление молодёжь не считает перспективным.

Ирина Фальке
  • Новости
  • Образование
  • Отношения / Психология
  • Общество
  • Интересное

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров