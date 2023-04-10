Проклятье родителей: Как помочь ребёнку при выборе профессии и не искалечить ему жизнь

Выпускники школы часто испытывают трудности с выбором профессии, но даже определив свой путь, сталкиваются с непониманием родителей. Главное — не переусердствовать в наставничестве и слушать желания ребёнка. О том, как нелюбимая специальность может повлиять на судьбу, рассказали газете "Вести Подмосковья" эксперты.

"Родители могут уговаривать ребёнка поступать после школы в престижный вуз и приобретать профессию, которая, как им кажется, востребована и принесёт гарантированный доход. Если ребёнок откажется от мечты, рано или поздно это негативно отразится на его жизни", — отмечает психолог Валерий Гут.

Если ребёнок не будут получать удовольствие от выбранного дела, он станет терять энергию, а это ведёт к психосоматическим болезням, сказал эксперт. Принять выбор чада действительно сложно, но рано или поздно дитя всё равно оторвётся от родителей.

"Суть наших страхов и ожиданий кроется в игнорировании взрослой части сына или дочки. Именно заложенная с детства позиция адекватной ответственности за результаты своих поступков будет залогом правильных действий в будущем", — говорит Гут.

Всё равно, если ребёнок поймёт, что сделал неправильный выбор, он всегда успеет переобучиться и получить необходимые навыки, чтобы поменять деятельность.

"Если родитель перекладывает на ребёнка свою нереализованную мечту, ребёнок будет чувствовать себя недостаточно ценным и любимым, если тоже не сумеет достичь этой мечты", — считает профориентолог Ксения Чернова.

Чужие, не свои хобби дети часто ненавидят всей душой, напомнили эксперты. Самый распространённый пример — занятия в музыкальной школе, в которую так хотела попасть мама, чтобы однажды стать пианисткой.

С точностью предсказать, какая профессия окажется востребована, не способен никто, и лучшее, что могут сделать родители, — помочь детям в развитии навыков коммуникации, креативности и прочих, считает педагог Анастасия Екушевская.