Родители, остановитесь! 6 ошибок в поведении взрослых, способных сломать психику ребёнка

Каждый родитель хочет дать своим малышам всё самое лучшее: игрушки, образование, навыки, которые пригодятся во взрослой жизни. Но порой методы воспитания могут покалечить малыша, навредив его психики. Рассмотрим шесть распространенных ошибок родителей, которые могут привести к серьёзным проблемам в будущем у их детей.

1. Завышенные ожидания

Родители хотят, чтобы их дети были лучшими. Но иногда, стараясь сделать самого успешного ребёнка, устанавливают такие высокие требования, что через годы это оборачивается психологическими, а в некоторых случаях и физическими проблемами. А вам бы понравилось жить под постоянным давлением и в стрессе? Родители должны устанавливать реалистичные цели и ожидания для своих детей и помогать им их достигать.

Какие ошибки родителей могут привести к проблемам с психикой и как их избежать. Фото © Shutterstock

2. Неуважение к личной жизни детей

Родители должны понимать, что их дети тоже имеют личную жизнь и свои проблемы. Неуважение и игнорирование этого, нарушение личных границ и навязывание своих мнений порой может привести к тому, что ребёнок почувствует себя неуютно в доме, беззащитным. Потому может даже отдалиться от родителей.

3. Игнорирование их эмоций

Эти действия родителей ломают детскую психику. Фото © Shutterstock

Дети часто испытывают широкий спектр эмоций, и родители должны научиться понимать и принимать это. Игнорирование чувств детей или их отрицание может привести к пропасти в общении. Малыши начнут ощущать себя непонятными, недостаточно любимыми, а в перспективе вообще не научатся выражать свои эмоции и чувства. Родителям надо учиться слушать детей и помогать им находить способы справляться с эмоциями. А не просто запрещать плакать или ныть.

4. Алкогольная зависимость у родителей

Употребление алкоголя в присутствии детей может привести к тому, что те начнут имитировать плохие привычки родителей. Вырастут и станут такими же. Кроме того, малыши будут часто нервничать и чувствовать себя неуверенно в присутствии пьяных родителей. Если не хотите сломать психику своему чаду, контролируйте употребление алкоголя и ни в коем случае не устраивайте пьянок в присутствии детей.

5. Уделять ребёнку недостаточно времени и внимания

Как родительские ошибки могут ломать психику детей. Фото © Shutterstock

Недостаток времени и внимания со стороны родителей точно негативно повлияет на психологическое состояние детей, их развитие и отношение к окружающему миру. Отсутствие общения с мамой или папой может создать у малыша чувство неполноценности. А это уже перерастёт не только к подавленному и плохому самочувствию, но и способно вызвать депрессию и другие психологические проблемы. Для предотвращения этих и других негативных последствий родители должны находить время, чтобы проводить его с детьми, так же, как и участвовать в их жизни.

6. Секс, когда ребёнок в квартире

Конечно, мамы и папы не могут обходиться без интимных отношений, но интим не должен происходить, когда за стеной спит ребёнок. Шок, смущение, негативные эмоции, которые будут ассоциироваться у ребёнка с сексом в дальнейшем, способны навредить будущему взрослому. Уважайте личное пространство своих детей и не демонстрируйте интимные отношения перед ними.