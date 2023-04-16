3 причины страстного желания мужчины душить партнёршу во время секса
Учёные связали удушение во время секса с чувством одиночества и депрессией
Обложка © Shutterstock
Оказывается, удушение во время секса связано с чувством одиночества, грусти, тревожностью и депрессией. К такому выводу пришли психологи из Университета штата Индиана. Результаты их исследования опубликованы в журнале The Journal of Sex & Marital Therapy.
Специалисты опросили свыше четырёх тысяч человек, которые рассказали, душили ли их во время секса в последнее время. Также эксперты проанализировали психическое состояние добровольцев в течение этого периода. В результате 33% женщин и 6% мужчин сообщили, что их душили более пяти раз. При этом удушение оказалось связано со всеми четырьмя вышеперечисленными психическими проблемами, за исключением тревоги среди мужчин — эта черта оказалась свойственна женщинам. Теперь исследователи намерены выяснить причины и последствия такой сексуальной практики.
Ранее Лайф рассказывал, что учёные установили связь между тягой к сексу по переписке и депрессией. Американские исследователи из Техасского технологического университета выяснили, что желание заниматься секстингом (виртуальным сексом по переписке) возникает из-за наличия у человека психических расстройств.