3 причины страстного желания мужчины душить партнёршу во время секса

Специалисты опросили свыше четырёх тысяч человек, которые рассказали, душили ли их во время секса в последнее время. Также эксперты проанализировали психическое состояние добровольцев в течение этого периода. В результате 33% женщин и 6% мужчин сообщили, что их душили более пяти раз. При этом удушение оказалось связано со всеми четырьмя вышеперечисленными психическими проблемами, за исключением тревоги среди мужчин — эта черта оказалась свойственна женщинам. Теперь исследователи намерены выяснить причины и последствия такой сексуальной практики.