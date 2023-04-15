Невежа или невежда: 7 привычек, которые за версту выдадут невоспитанного человека

Все мы хотим выглядеть достойными людьми в глазах окружающих. Но не всегда это получается — некоторые могут посчитать нас невоспитанными, даже если это не так. Собрали семь явных признаков, которые кричат о невоспитанности вашего собеседника.

1. Нарушение этикета

Невоспитанный человек не знает, как себя вести во время трапезы, как правильно пользоваться приборами или как пить чай или кофе. Такие люди могут говорить с едой во рту, положить локоть на стол, обсуждать что-то громко или не обращать ни на кого внимания. Конечно, всё это производит негативное впечатление на всех вокруг.

Что нельзя делать, чтобы не выглядеть невоспитанным. Фото © Shutterstock

2. Неприличное поведение

Неограниченное количество нецензурной лексики, грубости или непристойности, неприличные жесты — вот всё это. Может, в компании близких друзей такое поведение временами сойдёт с рук — близкие знают, какой вы человек. А вот незнакомцы сразу сделают вывод, что перед ними невежа.

3. Проблемы с личной гигиеной

Вообще, понятие невоспитанности крайне обширное. Помимо прочего, оно включает несоблюдение личной гигиены. И это отталкивает многих даже сильнее, чем гадкое поведение. Невежи могут иметь неприятный запах изо рта или от тела, не мыть руки, не чистить зубы и ходить в грязной, вонючей одежде.

7 признаков того, что перед вами настоящий невежа. Фото © Shutterstock

4. Неуважение к незнакомцам

Невоспитанные люди считают, что имеют право проявлять неуважительное отношение к другим людям, говорить с ними свысока, критиковать или прерывать в разговоре. Не уважать чужое мнение, не слушать окружающих — это всё о том, как быть невежей.

5. Неопрятный внешний вид

Некоторые забивают на свой внешний вид: носят грязную или неаккуратную одежду, не ухаживают за волосами, лицом. Неряшливый внешний вид прочно ассоциируется и с невоспитанностью. Вы можете выглядеть, как хотите, но когда из-за ваших привычек страдают другие люди — это уже грубость. Смотрите пункт 3.

Эти привычки выдают в вас невоспитанного человека. Фото © Shutterstock

6. Негативный настрой

Постоянное проявление своего плохого настроения и жалобы на всё вокруг — ещё один маркер невоспитанности. Регулярные гадости о других людях или причитания по поводу жизненных обстоятельств — что может быть хуже!

7. Нарушение личных границ

Невоспитанные люди могут и будут нарушать личные границы других людей, например, касаться их без разрешения или вторгаться в их пространство. Это может вызывать дискомфорт и даже неприязнь у окружающих и нетактильных людей.