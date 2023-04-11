Как узнать, что девушка вам не верна: 10 признаков женской измены

Никто не хочет думать о том, что его партнёр может изменять, но иногда это происходит. Если у вас есть подозрения, что ваша девушка может изменять вам, то вам необходимо обратить внимание на следующие 10 признаков женской измены.

1. Часто меняет пароль на телефоне

Если ваша девушка начала менять пароль на своём телефоне, то это может быть признаком того, что она хочет скрыть от вас свои похождения. Возможно, партнёрша начала общение с кем-то другим на стороне и пока не готова об этом рассказать. Сюрприз!

2. Стала интересоваться новыми людьми, которых вы не знаете

Как понять, что девушка изменила или планирует это? Фото © Shutterstock

Новые знакомства — это хорошо. Но, когда люди в отношениях, обычно приятели появляются сразу у обоих. А вот если ваша девушка начала интересоваться кем-то, кого вы не знаете, это может быть признаком её будущей измены. Или что мадам пытается найти кого-то другого в качестве вашей замены. Она может общаться с этими людьми через социальные сети или в реальной жизни.

3. Постоянные звонки и приходящие сообщения

Она неожиданно стала получать много сообщений и звонков? Так ещё и прячется, не желая показывать, кто звонит или отправляет сообщения? Время насторожиться. Если бы это было общение с "подругами", вряд ли бы изменилось поведение.

4. Находит поводы для отказа от встреч

Она часто начинает говорить, что работает допоздна или проводит время с подругами. Или придумывает другие оправдания, лишь бы задержаться или не прийти на свидание. Такое часто бывает, если в отношениях наступил кризис. Или ваша вторая половинка пытается скрыть свои встречи с кем-то другим.

5. Больше следит за внешностью и стилем одежды

Какие признаки в поведении женщины указывают на измену и неверность? Фото © Shutterstock

Ваша девушка начала больше следить за внешностью и тщательнее подбирать образы? Возможно, нынешнего внимания мужчины ей не хватает и дама хочет понравиться кому-то другому. Или уже бегает за спиной на свиданки. Хотя не стоит исключать и решение девушки просто изменить свой имидж.

6. Нервно рассказывает о своём дне

Она стала нервничать, когда вы задаёте ей вопросы о прошедшем дне? А чего нервничать, если скрывать нечего? Такая реакция может проявиться из-за того, что она просто не хочет говорить, что же именно произошло. А чем таким нельзя поделиться с самым близким человеком?

7. Ссылается на постоянную занятость

Она часто говорит, что у неё много дел. Новая работа? Повышение? Конец года? Причин, почему работы прибавилось, и правда много. Но если "завалы" происходят на регулярной основе и в определённое время, то тут нужно подумать. Возможно, такой отмазкой она пытается скрыть свои встречи с кем-то другим.

8. Всё чаще отказывает в сексе

Признаки женской измены: на что нужно обратить внимание? Фото © Shutterstock

Она начинает отказываться от интимных отношений. Конечно, причин у пониженного либидо может быть предостаточно. Но если ваша возлюбленная всегда в отличном расположении духа и здорова, а секс вдруг исчез, то выводы напрашиваются сами по себе. Но не рубите сплеча и сначала поговорите со второй половинкой.

9. Просит больше не провожать

Это абсолютно нормально, когда девушка просит подвезти её по делам или забрать из офиса после работы. Но, если она вдруг начала отказываться от помощи или говорить прямо, что не хочет больше такого внимания к себе, возможно, начала что-то скрывать.

10. Часто вас критикует

Она стала часто критиковать вас и говорить, что вы изменились? Если да, считайте, партнёрша потеряла интерес к своему избраннику. Почему это произошло — загадка, но одним из вариантов как раз может быть измена.