"Чтобы ему меньше досталось": Почему жёны начинают спиваться с мужьями-алкоголиками

Созависимость — это опасное явление, когда жена алкоголика начинает вовлекаться в процесс и перетягивать на себя ответственность за мужа. В этом случае у женщины стремительно развивается алкоголизм, объяснила "Газете.ru" сотрудник НИИ психического здоровья Томского НИМЦ Лариса Мазурова.

"В последнее время мы сталкиваемся с достаточно большим количеством случаев женского алкоголизма в созависимых отношениях, и здесь работает несколько факторов. Во-первых, состояние стресса и невыносимости чувства созависимости приводит к тому, что женщина ищет какие-то способы избавиться от этих переживаний", — уточнила она.

По её словам, супруга видит нетрезвого мужа, который чувствует себя вполне комфортно и благополучно, поэтому ей приходит мысль точно так же "запивать" свой стресс. Во-вторых, женщина присоединяется к пьянкам исходя из принципа: уж лучше пусть пьёт дома и на моих глазах, продолжила эксперт. В результате в семье на одного алкоголика становится больше.

Специалист подчеркнула, что женский алкоголизм проявляется гораздо жёстче и трудно поддаётся лечению, а главное — проблема обнаруживает себя, когда уже слишком поздно. К врачам такие пациентки попадают уже на второй или третьей стадии зависимости, заметила Мазурова.