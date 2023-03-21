Учёные: Употребление алкоголя в беременность по-разному влияет на развитие мальчиков и девочек

Употребление алкоголя беременной женщиной по-разному влияет на ребёнка в утробе в зависимости от его пола. К такому выводу пришли учёные из Канадского центра исследований фетального алкогольного синдрома (CanFASD). Результаты их исследования опубликовал журнал Alcohol: Clinical and Experimental Research. Эксперты выяснили, что у мужчины, мать которых выпивала, будучи беременной, в будущем появляются нарушения развития нервной системы, а у женщин — эндокринные заболевания.

В исследовании использовали данные о 2500 людях. Выяснилось, что у мужчин и женщин в равной степени диагностировали фетальный алкогольный синдром. Но были и значительные различия недугов. У мужчин — это проблемы с вниманием, моторикой и памятью. Они чаще склонны к синдрому дефицита внимания, у них встречаются проблемы с законом и расстройства поведения.

А вот у женщин, чьи матери во время беременности пили спиртное, диагностировали проблемы с эндокринной системой. Они также сильнее подвержены депрессии. При этом у них гораздо меньше проблем с законом и поведением.

По мнению учёных, их выводы могут помочь разработать методы лечения заболеваний для людей, на которых воздействовал алкоголь ещё до рождения.