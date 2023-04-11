Психотерапевт раскрыл шесть приёмов, которые уложат прокрастинацию на лопатки

Прокрастинация — это вид саморазрушительного поведения, при котором человек откладывает решение задач, в том числе важных, на последний момент, после чего возникает чувство вины и сожаления. Есть несколько способов, которые могут помочь побороть это навязчивое состояние. О них читателям Лайфа рассказала врач – психиатр-психотерапевт клиники "МЕДСИ на Ленинском проспекте" Кристина Вирт.

"Как правило, при необходимости что-то сделать у человека возникает страх не справиться, переживания, что это будет слишком долго, сложно. Приходит решение, что дело можно отложить. И чем больше человек его откладывает, тем сложнее и глобальнее оно становится и тем чаще приходится прокрастинировать, — круг замыкается", — объясняет эксперт.

Во-первых, собеседница Лайфа советует разобраться с мотивацией. Следует выяснить, для чего выполнять задание, к какому результату оно приведёт, и при появлении первых прокрастинирующих мыслей можно переносить внимание на мысли об этом результате.

Во-вторых, психотерапевт напоминает, что прокрастинация — это всего лишь мысли. Они не могут физически сковать руки и ноги человека, запретить выполнять то, что должно. Если представить, что прокрастинирующее состояние — это такое радио, условно "Покрастинация FM", и оно просто на фоне играет свою музыку, начать действие будет легче.

В-третьих, Кристина Вирт советует разрешить себе выполнять вызывающее такую реакцию действие в течение всего 10–20 минут. На такое время договориться с собой не так сложно, как на выполнение задания в течение трёх часов. А 10–20 минут работы, по словам эксперта, всё же лучше, чем ничего.

В-четвёртых, выполнение задания лучше сочетать с чем-то приятным. Например, слушать любимую музыку или параллельно пить кофе.

В-пятых, если не выполняете необходимого задания, то не делайте ничего. Вообще. А не делать совсем ничего достаточно скучно и сложно, поэтому "руки зачешутся" приступить к тому, из-за чего прокрастинируете.

"И последнее. Не забудьте похвалить и вознаградить себя за выполнение необходимого задания", — советует эксперт.