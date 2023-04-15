Пора расстаться: 6 сигналов краха отношений, которые нельзя игнорировать

Многие выросли в семьях, где отношения между родителями были нездоровыми. И потом эти выросшие дети тащат свои представления о семье во взрослую жизнь, страдая, как это делали их мамы и папы. Понять, что что-то не так, сложно. Но вот 6 подсказок, что отношения пора заканчивать.

Отсутствие коммуникации

Как распознать, что пора расставаться со своей второй половинкой? Фото © Shutterstock

Когда вы перестаёте общаться со своим партнёром, считайте, уже расстались — дальше проблемы в отношениях будут только расти. Если обнаружили, что вторая половинка перестала отвечать на ваши звонки и сообщения, то тут к гадалке не ходи — она уже не заинтересована в том, чтобы быть с вами.

Проваленные попытки исправить отношения

Если вы уже пытались исправить проблемы в отношениях, но каждый раз всё возвращались к одному и тому же, то пора взять инициативу на себя и просто расстаться. Когда партнёр не желает меняться, то никакие ваши попытки спасти этот тонущий корабль не помогут.

Отсутствие уважения

Как понять, что отношения не работают: 6 признаков, что нужно его бросать. Фото © Shutterstock

Уважение к партнёру — это то, на чём стоят здоровые отношения. Если понимаете, что ваши чувства и мнение не учитываются, значит, это представление, в котором вы играете в пару, нужно заканчивать. Неуважение партнёра к другому рано или поздно приведёт к крайне неприятным последствиям — зачем их ждать?

Негативные эмоции

Если вы часто чувствуете себя расстроенной или раздражённой в присутствии партнёра — значит, эти отношения вам не нужны. Когда мы связываем свою жизнь с правильным человеком, общение с ним вдохновляет и поднимает настроение. Так что, если страдания стали вашей рутиной, пора уходить.

Отсутствие поддержки

Когда пора расстаться: 6 сигналов, которые не стоит игнорировать. Фото © Shutterstock

Если партнёр не помогает в трудные моменты или эмоционально не поддерживает в сложные времена, то, очевидно, он просто в вас не заинтересован. Здоровые и гармоничные отношения буквально основаны на взаимной поддержке и понимании.

Появились измены

Сходил налево один раз — сходит и другой. Если вы узнали, что партнёр изменил, просто собирайте его вещи и предлагайте уходить на все четыре стороны. Жить или просто встречаться с человеком, доверять которому вы уже никогда не сможете… Да кому это вообще надо!