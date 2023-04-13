Убивают настрой и желание общаться: Топ-10 запретных фраз на свидании

1. "А вот мои бывшие…"

Хвастаться своими победами можно перед друзьями, но никак не перед потенциальным возлюбленным. Удачными или неудачными были ваши предыдущие романы, неважно. Они остались в прошлом, пора вычеркнуть их из памяти и жить дальше, не оглядываясь назад. И уж точно не стоит примерять чужие недостатки и проступки на нового партнёра. Он ещё ничего не сделал, не навешивайте на него ярлыков. Сначала присмотритесь.

2. "Знаешь, кого ты мне напоминаешь?"

Если вы не встречаетесь с двойником какой-нибудь знаменитости, то лучше не использовать в разговоре подобную фразу. Все люди по-своему уникальны и неповторимы. И стоит всегда об этом помнить. Особенно не следует сравнивать сегодняшнего кавалера (или даму) со своими бывшими. Вот такое уж точно никому не понравится.

3. "Хочу вступить в брак с кем-то, похожим на тебя"

Эй-эй, ребята, не стоит забегать вперёд. Вы ещё друг друга не знаете, какие могут быть разговоры о браке? Всему своё время. Ничего романтичного в подобных словах нет. Наоборот, это пугает. А если человек согласится и инициатива будет поддержана? То тут стоит задуматься уже вам. Кто знает, сколько таких необдуманных скорых браков в копилке у вашей "второй половинки".

Как не испортить о себе впечатление на первом свидании? Фото © Shutterstock

4. "Ха! Знаю я ваши мужские штучки!"

Да, согласны, штучек у мужчин много. Какие-то работают, какие-то нет, но главное, что имеются. И что дальше? Вот что делать кавалеру, если он такое слышит? Наверное, пойти в туалет, вылезти в окно и притвориться, что этой встречи никогда не было. Потому что ничего хорошего данная фраза ему не обещает. Она лишь показывает, что сказавшая её девушка уже не раз встречалась с неприятными типами. А это значит: как минимум — будет считать очередного партнёра таким же, независимо от его личных качеств. Как максимум — станет мстить ему одному за весь обидевший её мужской род. Дальше выводы делайте сами.

5. "Я в этом вообще не разбираюсь!"

Конечно, все люди разные, одним нравится одно, другим — другое. И это нормально. Но даже если вкусы вашего собеседника на первый взгляд не кажутся интересными, отмахиваться от них грубо и некрасиво. Правильнее будет попросить рассказать подробнее и проявить внимание. Это покажет вас с лучшей стороны. И кто знает, а вдруг он сумеет вас заинтересовать.

6. "Как же меня бесит…"

…Мои работа, друзья, коллеги, семья, соседи, одежда, новости, еда… А если вы всё же будете встречаться с этим человеком, то тоже окажетесь в этом списке. Скажите, оно вам надо?

Как правильно вести себя на свидании и чего не стоит говорить. Фото © Shutterstock

7. "Кто, я красивая? Ой, да не ври!"

Такие слова сразу покажут в девушке неуверенную в себе, закомплексованную особу. Она никогда не будет довольна собой, а возлюбленного станет подозревать во всевозможных грехах. Ни одному парню такой головной боли не нужно. Даже если вы считаете, что он врёт (хотя, скорее всего, это не так), не нужно кидать обвинения с порога. Сдержитесь и, возможно, кавалер сумеет поднять вашу самооценку и доказать, насколько вы прекрасны в его глазах.

8. "Я тебя загуглил(а)"

Предупреждён — значит вооружён! Это, конечно, да. Однако не стоит копать под понравившегося человека в поисках компромата. Иначе он решит, что столкнулся с явным проявлением сталкерства. И поверьте, это далеко не всем по душе. Сегодня он (она) смотрит вашу страницу в Сети, чтобы побольше узнать об объекте своих чувств, а завтра тайно читает сообщение в поисках вашего любовника (любовницы). И главное, независимо от его наличия, — всегда находит.

9. "А вот я! А вот меня!"

Ну конечно, о ком приятнее всего поговорить, как не о себе любимом? Вот только игра в одни ворота вряд ли придётся по вкусу вашему собеседнику. Первое свидание именно для того и существует, чтобы больше узнать друг о друге. Не забывайте не только говорить, но и слушать. Представьте, что он тоже интересный, но вы можете этого так и не узнать. Ведь второй встречи, скорее всего, уже не будет.

Какие фразы на свидании убивают интерес и желание продолжить? Фото © Shutterstock

10. "Ты же не из тех "ненормальных", которые…"