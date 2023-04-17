Пророк-Киркоров оказался прав, весь четвёртый сезон "Маски" называя имя этого артиста, — и вот кем оказался Хомяк

16 апреля 2023 года на канале НТВ вышел очередной, 10-й, выпуск нашумевшего музыкального проекта. Шоу "Маска" — это адаптация всемирно известного корейского проекта King of Mask Singer. В серии от 9 апреля судьи раскрыли личность Горностая, которым оказалась талантливая певица Диана Анкудинова. На момент эпизода от 16 апреля в "Маске" осталось шесть участников. А под его конец узнаем имена счастливчиков, кто перейдёт в полуфинал.

В это воскресенье кандидатами на вылет были Гусеница, Хомяк и Пудель. Кого спасли на зрительском голосовании? В сердечках публики навсегда остался задорный пёсель, кому отдали 61% голосов. И это решение членов жюри сильно шокировало зрителей. Потому что выбирать, кто же снимет маску в 10-м эпизоде, им пришлось из Гусеницы и Хомяка.

Кого спасли на зрительском голосовании 16 апреля? Фото © Rutube.ru / НТВ

Первым выступить пожелал Филипп Киркоров. Видимо, решать судьбу участников в случае равного распределения голосов на этот раз ему совсем не хотелось. "Я с большим интересом весь этот проект наблюдаю за одной маской. И знаю, что наблюдают и любят эту маску все дети страны. Я очень хотел снова удивляться, улыбаться, радоваться как ребёнок, когда на сцену выходит Хомяк. Поэтому я бы хотел оставить в проекте Хомяка, а маску снять с <…> Гусеницы", — огласил свой вердикт поп-король.

Следующим выступал Тимур Родригез. "Мне кажется, что в одном из вас есть настолько серьёзная недосказанность, что лишить шоу этой феерии было бы неправильным. <...> Остаться в шоу "Маска" должна Гусеница", — высказался шоумен, сравняв счёт, — 1:1. Валерия поддержала Родригеза и проголосовала против Хомяка. По словам певицы, личность этой маски ей уже известна, хотя она и не до конца уверена. А вот Гусеница остаётся для артистки загадкой, потому и должна продолжить свой путь в проекте.

Кто скрывается под маской Пуделя? Фото © Rutube.ru / НТВ

Затем своё недовольство высказала Регина Тодоренко. "Я закипаю сейчас. Просто ЗА-КИ-ПА-Ю", — призналась телеведущая. Согласно её подсчётам, после голосования в шоу останется всего одна девочка. "И не факт, что она дойдёт до финала", — выдала свои опасения певица. На что Киркоров пошутил, вызвав всеобщий смех: "И не факт, что это девочка". В итоге Регина пожелала оставить Хомяка, чтобы "пополнять женские ряды в шоу".

Кто снял маску в 10-м эпизоде "Маски" от 16 апреля?

Кто скрывается под маской Гусеницы? Фото © Rutube.ru / НТВ

Итоговое решение выпало Алексею Воробьёву, ведь голоса разделились поровну, что немного выбило его из колеи. "У меня, по-моему, в первый раз так получилось, что я последний [голосую]. И сейчас дико ненавижу своих коллег за это", — признался певец.

Киркоров попытался надавить на певца, намекая тому сделать "правильный выбор", видимо, желая переманить Алексея на свою сторону и снять маску с Гусеницы. Но Воробьёв запаниковал под пристальным взглядом короля и... пошёл ему наперекор!

"А какой правильный? Какой правильный? Я искренне хочу ещё раз услышать артиста, который сегодня поднял планку своих выступлений на новый уровень… И поднял очень высоко. Удержаться на ней будет очень трудно, поэтому в следующий раз я буду ждать, что вы нас невероятно удивите. Поэтому я хочу, чтобы Гусеница осталась в проекте. А маску снимает Хомяк".

Кто скрывался за маской Хомяка, которую рассекретили 16 апреля?

Таким образом, по решению судей, именно Хомяк должен был раскрыть свою личность. Кто же скрывался под этим костюмом? Алексей Воробьёв предположил, что это Анита Цой. На что Филипп Киркоров ответил, её имя произносить запрещено по лично им подписанному указу. Такого же мнения придерживалась и Валерия. Она даже написала свою версию на листке, чтобы не нарушить высказанный ранее запрет. За что председатель жюри назвал её сумасшедшей. Сам Филипп Бедросович своё мнение, кто же скрывается под маской Хомяка, озвучить отказался. "Нет уж, я послушаю их. Мне интересно, какой степени сумасшествия это достигнет, и достигнет ли оно меня", — негодовал Филипп. Тимур Родригез поэтому попытался высказаться жестами. По мнению Регины Тодоренко, под маской скрывалась Карина Кросс. Сам Киркоров предположил, что это Ани Лорак.

Когда же огромная голова, наконец, была снята, зрители, жюри, и особенно король российской эстрады, раскрыли рты от удивления. Под маской Хомяка была Анита Цой, которую ждали в проекте уже три сезона.

С кого сняли маску 16 апреля и кто скрывался в костюме Хомяка? Фото © Rutube.ru / НТВ

"Любимые мои, дорогой, прекрасный наш король Филипп, Лерочка, друзья мои… Для меня счастье, огромное счастье провести этот сезон с вами. Огромное спасибо вам! Особенно, Филипп, тебе, за то, что я стала мемом… этой замечательной программы", — поблагодарила всех в своей ответной речи Анита.

Киркоров и Анита Цой на шоу "Маска". Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / fkirkorov

"Когда сейчас сняли маску, это оказалась ты, я, ей-богу, чуть сознание не потерял. У меня затряслись руки, ноги. Я говорю: "Этого не может быть! Это гениально!" — не мог поверить своим глазам Киркоров, который ждал Аниту в проекте все 10 серий 4-го сезона шоу "Маска".

Стоя на сцене без головы Хомяка, Анита Цой рассказал, что пришла в проект из-за своей 12-летней подруги Вари, которая очень сильно хотела увидеть её в "Маске". Поздравила Валерию с днём рождения и попрощалась с "Маской" и своим образом в ней.

Анита Цой скрывалась в костюме Хомяка. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anitatsoy