Как завершились слепые прослушивания на "Голосе" и почему конкурсанты отменяют Гагарину Было сложно, но первый этап — слепые прослушивания — на шоу "Голос" завершился. Команды у наставников полностью укомплектованы. Впереди самое интересное. 15 апреля, 18:30 Наставник шоу "Голос" певица Полина Гагарина. Обложка © Первый канал

В эфир Первого канала вышел заключительный выпуск со слепых прослушиваний на "Голосе". И снова не обошлось без скандалов. На этот раз удача в очередной раз обходила стороной наставницу проекта Полину Гагарину. Сразу несколько сильных участниц, к которым она поворачивалась, сделали выбор в пользу её коллег.

Поля, прости

Так, сильная конкурсантка Полина Кузьмина после исполнения песни Эрики Лундмоен "Милая" получила невероятное количество комплиментов от Гагариной, но в итоге выбрала Басту.

Подобное произошло и с Анастасией Капрельян (зажгла под Só danço samba), сделавшей выбор в пользу Беляева. И участница Юлия Дементьева ярко спела песню Уитни Хьюстон I Wanna Dance With Somebody и пошла в команду Антона Беляева, хотя к ней тоже повернулась Гагарина и засыпала приятными словами: "В принципе, вы можете просто красиво ходить слева направо, справа налево. Вы пели шикарно, как в таком темпе вы точно абсолютно попадали во все верхние вот эти "цеплялки" — фантастика. Ну и, естественно, ваша красота убивает, а в совокупности с талантом это превращается в бриллиант!"

Всё это не помогло звезде "Фабрики звёзд". В какой момент Пресняков уже не выдержал и в шутку предложил переименовать проект в "Голос. Поля, прости". Шутки шутками, но в интернете уже начинает набирать популярность хештег #полинапрости.

Наставник шоу "Голос" певица Полина Гагарина. Фото © Первый канал

В официальной группе во "Вконтакте" о Гагариной писали следующее: "Сколько участников уже игнорируют Полину одними и теми же словами?", "Вот сегодня впервые пожалела Гагарину. И опять типа я вас люблю, но пойду к другому…", "В очередной раз кинули Полину! Все сильные идут к Антону, а в финал-то пройдёт один участник", "Полина, конечно, странные слова подобрала, чтобы её похвалить. Я бы после таких слов тоже призадумалась", "Надеюсь, Полина мстить не будет, а сделает выводы. Вообще, приятно удивлена выбором в пользу Владимира и Антона (было видно, как ему лестно и где-то даже неудобно перед той же Гагариной)".

Изменения правил для Преснякова

Пресняков в новом выпуске тоже отличился. Ради него изменили правила. Каждый наставник набирает по 12 участников, но у Владимира их 13.

Певец вместе с Гагариной неожиданно повернулся во время выступления Ильи Аноприева (исполнил хит Филиппа Киркорова "Полетели").

Наставник шоу "Голос" Владимир Пресняков. Фото © Первый канал

"У меня ровно 12 человек в команде, но я бы очень хотел иметь 13-го участника, который бы завершил всю мою картину в голове, и пазл бы сложился. Если вы меня выберете, то я буду просить руководство, чтобы они пошли мне навстречу", — заявил Пресняков. И участник согласился! А Гагарина снова осталась не у дел.

Ранее, кстати, подобное уже происходило. Несколько лет назад дополнительного участника в свою команду добирал ныне покойный Александр Градский. Ему это позволил сделать музыкальный продюсер Первого канала Юрий Аксюта.

На этом слепые прослушивания завершились. Теперь участников ждёт не менее интригующий этап "поединки".

Как вам этап слепых прослушиваний? 0 С новыми правилами стало только интереснее В предыдущих сезонах было интереснее Я больше жду поединков

Авторы Кира Громова