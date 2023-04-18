"Тяжело в эмиграции, видно": "Дёрганный" и опухший Меладзе своим жалким видом вызвал гнев шокированной публики
Валерий Меладзе не устаёт удивлять зрителей своим поведением. Вот только эмоции вызывает исключительно негативные. На этот раз певец явился на собственный концерт в ужасающем виде.
Жизнь популярного российского певца Валерия Меладзе в последнее время не так проста. Пытаясь усидеть на двух стульях, он, видимо, совсем выбился из сил и, не выдержав давления, сдался. 16 апреля прошёл его концерт в Израиле. И зрители были, мягко говоря, шокированы увиденным. Артист выглядел отёкшим, странно дёргался и словно потерял голос. Пользователи Сети, увидев такое зрелище, тут же окрестили его "жалким". Да и в целом не оставили артиста без едких комментариев.
"Да, не похож на себя. Отёкший какой-то. И голоса нет", — Татьяна. "Тяжело в эмиграции, видно", — Лариса Кат. "Он петь разучился? Так плохо звучит, да и выглядит помято…" — Лена Нефёдова. "Это жесть какая-то... Он бы хоть не дёргался, выглядел бы лучше", — Ольга Кузнецова.
Опухший Меладзе на концерте в Израиле шокировал публику. Видео © T.me / Zлой пруф
Многие комментаторы отметили, что такое Валерий заслужил, так как плюнул в колодец, из которого пил:
"Кошмар! А что с голосом? В ноты даже не попадает. И вид такой истрёпанный, постаревший… Вот оно — предать и получить!" — Irishamaid. "Ну вот пусть и отрабатывает 30 сребреников у западного слушателя", — Мari Il.
Некоторые заподозрили, что певец вышел на сцену пьяным или под действием веществ:
"Он явно с чем-то перебрал. Бабочка недоделанная", — Юлия. "Это ж надо так нажраться перед концертом. Ревёт как грузинский орангутан в джунглях", — Катя. "Он бухой, задыхается, не вытягивает. Позорище, ***", — Эль. "Какой там подшофе, он в хлам пьяный 😉 А корёжит его из-за того, что бесы из него прут 🤣", — Ольга.
Что творится с Валерием Меладзе? Фото © T.me / Zлой пруф
Были, конечно, и те, кто поддержал кумира и попытался оправдать его перед общественностью. Но таких оказалось меньшинство:
"Зато поёт не под фонограмму! Это не российская публика, которая терпит от звёзд эстрадных и хамство, и пошлость, и недобросовестность. Там всё серьёзно. Дёргайся, старайся. Хоть сдохни, но отработай", — Надежда. "Он дёргается, потому что звук нормально не вывели 🧐", — Ana Banana. "Может, он и предатель, но поёт обычно вживую и неплохо для своей ниши, у нас телеграм-каналы в музыке мастера", — Viktor Pelevin.
Как ранее рассказывал Лайф, в январе Меладзе во время выступления в Дубае по просьбе фаната произнёс лозунг украинских националистов. В России предложили лишить музыканта гражданства, наград и званий. А 24 марта стало известно об "амнистии" артиста — в скандальном видео с Меладзе не нашли состава преступления.
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