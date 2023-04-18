"Тяжело в эмиграции, видно": "Дёрганный" и опухший Меладзе своим жалким видом вызвал гнев шокированной публики

Жизнь популярного российского певца Валерия Меладзе в последнее время не так проста. Пытаясь усидеть на двух стульях, он, видимо, совсем выбился из сил и, не выдержав давления, сдался. 16 апреля прошёл его концерт в Израиле. И зрители были, мягко говоря, шокированы увиденным. Артист выглядел отёкшим, странно дёргался и словно потерял голос. Пользователи Сети, увидев такое зрелище, тут же окрестили его "жалким". Да и в целом не оставили артиста без едких комментариев.

"Да, не похож на себя. Отёкший какой-то. И голоса нет", — Татьяна. "Тяжело в эмиграции, видно", — Лариса Кат. "Он петь разучился? Так плохо звучит, да и выглядит помято…" — Лена Нефёдова. "Это жесть какая-то... Он бы хоть не дёргался, выглядел бы лучше", — Ольга Кузнецова.

Опухший Меладзе на концерте в Израиле шокировал публику. Видео © T.me / Zлой пруф

Многие комментаторы отметили, что такое Валерий заслужил, так как плюнул в колодец, из которого пил: "Кошмар! А что с голосом? В ноты даже не попадает. И вид такой истрёпанный, постаревший… Вот оно — предать и получить!" — Irishamaid. "Ну вот пусть и отрабатывает 30 сребреников у западного слушателя", — Мari Il.

Некоторые заподозрили, что певец вышел на сцену пьяным или под действием веществ: "Он явно с чем-то перебрал. Бабочка недоделанная", — Юлия. "Это ж надо так нажраться перед концертом. Ревёт как грузинский орангутан в джунглях", — Катя. "Он бухой, задыхается, не вытягивает. Позорище, ***", — Эль. "Какой там подшофе, он в хлам пьяный 😉 А корёжит его из-за того, что бесы из него прут 🤣", — Ольга.

Что творится с Валерием Меладзе? Фото © T.me / Zлой пруф

Были, конечно, и те, кто поддержал кумира и попытался оправдать его перед общественностью. Но таких оказалось меньшинство: "Зато поёт не под фонограмму! Это не российская публика, которая терпит от звёзд эстрадных и хамство, и пошлость, и недобросовестность. Там всё серьёзно. Дёргайся, старайся. Хоть сдохни, но отработай", — Надежда. "Он дёргается, потому что звук нормально не вывели 🧐", — Ana Banana. "Может, он и предатель, но поёт обычно вживую и неплохо для своей ниши, у нас телеграм-каналы в музыке мастера", — Viktor Pelevin.