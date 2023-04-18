Южнокорейская поп-группа Blackpink стала рекордсменом по просмотрам на YouTube
Поп-группа Blackpink установила рекорд Гиннесса на YouTube с 30 млрд просмотров
Южнокорейская поп-группа Blackpink стала самой просматриваемой среди музыкальных коллективов на YouTube, что позволило ей войти в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на управляющую компанию музыкантов YG Entertainment.
По данным на 10 апреля, общее количество просмотров видеороликов на канале группы превысило 30 миллиардов, что позволило ей обойти канадского певца Джастина Бибера. Blackpink отметилась в Книге рекордов Гиннесса в 21-й раз.
Ранее клип российского певца Shaman "Исповедь" за день набрал более миллиона просмотров и возглавил тренды YouTube. В общем топе ролик появился на первом месте через 15 часов после публикации.