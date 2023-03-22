The Weeknd признан самым популярным артистом в мире
The Weeknd попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый популярный артист в мире
Певец The Weeknd. Обложка © Getty Images / FilmMagic / Bauer-Griffin / Axelle
Канадский певец Эйбел Тесфайе, известный под псевдонимом The Weeknd, стал самым популярным артистом в мире и вошёл с этим почётным статусом в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщили на официальном сайте справочника.
Как указано на сайте, 33-летний исполнитель установил два новых рекорда. У певца самое большое количество слушателей за месяц: выпущенная в 2020 году песня канадца Blinding Lights стала самой прослушиваемой на Spotify — её услышали около 3,47 миллиарда человек. The Weeknd также стал первым, чьи песни прослушали за месяц более 100 миллионов раз.
Ранее в Книгу рекордов Гиннесса попала женщина с самым большим ртом в мире. Американка Саманта Рамсделл всегда знала о своей физиологической особенности, она легко выделялась на школьных фотографиях широкой белозубой улыбкой. Комплексов у неё никогда не было, девушка быстро научилась привлекать внимание публики размерами рта. Однако пользователи возмутились, что теперь талантом называют даже такое.