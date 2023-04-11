Вайкуле заявила об отвращении из-за побега испуганного Меладзе от камер в Куршевеле

Певица Лайма Вайкуле обвинила Валерия Меладзе в том, что он перестал говорить то, что думает. Об этом она сказала в эфире латвийского шоу "И грянул Грэм", комментируя ситуацию в Куршевеле, когда украинцы попросили музыканта на камеру осудить спецоперацию, но он потребовал сначала остановить съёмку.

"Когда человек не может говорить то, что думает, это вообще отвратительно. Не позавидуешь Валере, который там сейчас находится", — сказала Вайкуле.

По её словам, Меладзе — наивный, как все артисты, и хочет, чтобы все были довольны, но сейчас другое, "жёсткое время". Певица считает, что музыкант уважителен и к знакомым, и к посторонним людям и такие, как он, "в России сегодня не нужны".