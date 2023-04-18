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Регион
Опубликовано 18 апреля 2023, 10:14
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Депутат Госдумы пригласил Киркорова посетить линию фронта в Донбассе

Депутат Госдумы Кузнецов пригласил Киркорова на фронт и призвал его помочь делом

Российского певца Филиппа Киркорова позвали посетить Донбасс и на деле показать готовность приехать на фронт. С таким приглашением выступил депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов.

По его словам, для поездки артиста могут создать все условия. Главное, чтобы он "делал дело" и проявил свою гражданскую солидарность.

"Надевай колготки, если у тебя будет 20 противодронных ружей, примем с распростёртыми объятиями. Чаю нальём. В перьях приезжай, главное дело делай!" сказал Кузнецов в интервью YouTube-проекту "Вечерний абзац".

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При этом депутат считает, что Киркоров в реальности не поедет на фронт, но может поддержать российских бойцов оружием и биоматериалами, купленными на деньги с гонораров. Политик указал, что военным нужны не слова артистов, а реальная помощь. Он также призвал посылать к нему "всех, кто пиарится".

Ранее юморист Максим Галкин* пошутил, что визит певца Филиппа Киркорова на фронт в прозрачных колготках может обеспечить перемирие на несколько дней. В ответ на это артист заявил, что готов сделать это ради достижения мира.

* Признан иностранным агентом.

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ТАСС / Сергей Савостьянов

Илья Суриков
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