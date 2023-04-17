КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

17 апреля, 11:35

"Меня не испугаешь": Киркоров приструнил Галкина за шутку о поездке на фронт в прозрачных колготках

Киркоров ответил на шутку Галкина, что готов идти на передовую в колготках

<p>Филипп Киркоров и Максим Галкин. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, © LIFE / Константин Просалов</p>

Филипп Киркоров и Максим Галкин. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, © LIFE / Константин Просалов

Народный артист России Филипп Киркоров ответил сбежавшему из РФ юмористу Максиму Галкину* на скандальную шутку, которую тот произнёс на концерте в Израиле. Комик сказал: "Мне кажется, если Киркоров в прозрачных колготках появится на фронте, перемирие на несколько дней обеспечено. Особенно если в руках он будет держать голову Скабеевой. Это будет потрясающе".

"Ради сохранения мира… Если это спасёт чью-то жизнь, то пойду и в колготках на передовую. Меня ничем не испугаешь", — ответил оппоненту 55-летний Киркоров в эфире программы "Ты не поверишь!" на НТВ.

"Кому ты нужен!": Галкин захотел поставить на место хейтеров, а в итоге нарвался на новую волну негатива

"Кому ты нужен!": Галкин захотел поставить на место хейтеров, а в итоге нарвался на новую волну негатива

Ранее Лайф рассказывал, что Скабеева разнесла Галкина за эту шутку. Телеведущая назвала его обыкновенной гнидой и форменным педерастом.

* Признан иностранным агентом.

Никита Никонов
  • Новости
  • Филипп Киркоров
  • Максим Галкин
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров