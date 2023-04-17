"Меня не испугаешь": Киркоров приструнил Галкина за шутку о поездке на фронт в прозрачных колготках

Народный артист России Филипп Киркоров ответил сбежавшему из РФ юмористу Максиму Галкину* на скандальную шутку, которую тот произнёс на концерте в Израиле. Комик сказал: "Мне кажется, если Киркоров в прозрачных колготках появится на фронте, перемирие на несколько дней обеспечено. Особенно если в руках он будет держать голову Скабеевой. Это будет потрясающе".