"Меня не испугаешь": Киркоров приструнил Галкина за шутку о поездке на фронт в прозрачных колготках
Киркоров ответил на шутку Галкина, что готов идти на передовую в колготках
Филипп Киркоров и Максим Галкин. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, © LIFE / Константин Просалов
Народный артист России Филипп Киркоров ответил сбежавшему из РФ юмористу Максиму Галкину* на скандальную шутку, которую тот произнёс на концерте в Израиле. Комик сказал: "Мне кажется, если Киркоров в прозрачных колготках появится на фронте, перемирие на несколько дней обеспечено. Особенно если в руках он будет держать голову Скабеевой. Это будет потрясающе".
"Ради сохранения мира… Если это спасёт чью-то жизнь, то пойду и в колготках на передовую. Меня ничем не испугаешь", — ответил оппоненту 55-летний Киркоров в эфире программы "Ты не поверишь!" на НТВ.
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Ранее Лайф рассказывал, что Скабеева разнесла Галкина за эту шутку. Телеведущая назвала его обыкновенной гнидой и форменным педерастом.
* Признан иностранным агентом.