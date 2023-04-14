КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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14 апреля, 19:11

"Кому ты нужен!": Галкин захотел поставить на место хейтеров, а в итоге нарвался на новую волну негатива

Галкин захотел поставить на место хейтеров, но нарвался на новую волну негатива

Юморист Максим Галкин* попытался поставить на место хейтеров, но в итоге нарвался на новую волну негатива. Ранее сообщалось, что у артиста якобы был неудачный концерт в Торонто, после которого люди потребовали вернуть деньги за билеты. По всей видимости, муж Аллы Пугачёвой так и не смог признать собственный провал и заявил, что сообщения о недовольных зрителях являются ложью, а после пригрозил злопыхателям кармой.

"Живу так, как считаю нужным. Те, кто пишет небылицы про меня, мои концерты, мою жизнь, помните, что всё возвращается", — написал Галкин в соцсетях.

При этом в комментариях пользователи оставили юмористу множество негативных сообщений, а также намекнули на то, что он давно уже никому не интересен. "Вам тоже всё возвратится за вашу ложь", "Кому ты нужен, чтобы о тебе писать, нормальным до тебя дела нет", "Задело! Иначе не писали бы", — высказались юзеры.

"Лет 200 в Дубае будет отдыхать": Галкин посмеялся над пенсией Петросяна на концерте в США

"Лет 200 в Дубае будет отдыхать": Галкин посмеялся над пенсией Петросяна на концерте в США

Ранее Лайф писал, что Галкин на очередном заграничном концерте посмеялся над песней российского певца Shaman "Встанем". Юморист сказал, что это "абсолютная конъюнктура" и якобы в Гааге музыканту придётся петь: "Сядем!". Позже Shaman хлёстко ответил Галкину.

* Признан иностранным агентом.

Обложка ©

LIFE / Константин Просалов

Наталья Исакова
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