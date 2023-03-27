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27 марта, 07:57

"Лет 200 в Дубае будет отдыхать": Галкин посмеялся над пенсией Петросяна на концерте в США

Юморист Максим Галкин высмеял Петросяна на концерте в США

<p>Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев / Вячеслав Прокофьев</p><p></p>

Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев / Вячеслав Прокофьев

Юморист Максим Галкин* продолжает высмеивать российских артистов на своих зарубежных концертах. На сей раз он пошутил над коллегой по цеху Евгением Петросяном. Это произошло на выступлении в США, сообщает kp.ru.

Шоумен со сцены заявил, что "если бы Данте Алигьери в наши времена писал "Божественную комедию" и жил бы в России, то к своим традиционным девяти кругам ада он бы ещё прибавил "Голубой огонёк" с Петросяном".

Галкин на концерте в США высмеял Долину, Бабкину и Газманова, назвав их "кооперативом "Судорога"

Галкин на концерте в США высмеял Долину, Бабкину и Газманова, назвав их "кооперативом "Судорога"

"Мне говорят, мол, он пожилой человек, он вынужден подстраиваться под власть, он боится, что у него заберут пенсию. Ой, я сейчас расплачусь... Знаете, говорят, если курице отрубить голову, она может ещё минут пять бегать. Если у Петросяна забрать пенсию, он ещё лет 200 в Дубае будет отдыхать!" — сказал на концерте Галкин.

Ранее Лайф писал, что Галкин на очередном заграничном концерте посмеялся над песней российского певца Shaman "Встанем". Юморист сказал, что это "абсолютная конъюнктура" и якобы в Гааге музыканту придётся петь: "Сядем!". Позже Shaman хлёстко ответил Галкину.

Скабеева разнесла Галкина за кровожадную шутку про её голову в руках Киркорова

Скабеева разнесла Галкина за кровожадную шутку про её голову в руках Киркорова

*Признан иностранным агентом.

Иван Косицын
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